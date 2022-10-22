基隆港東軍港遷移、威海營區拆除　林右昌：不只變美要讓市港再生

▲基隆東碼頭軍港遷移、威海營區拆除。（圖／蔡適應辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港東碼頭四、五號碼頭的威海營區舊營舍，今（22日）上午啟動第二階段拆除工程，由基隆港務分公司總經理高傳凱主持，基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、131艦隊少將艦隊長薛柏洋、總統府國策顧問洪團樟、市議員張顥瀚等人，共同見證拆除。

林右昌指出，很多人都會說要促進基隆的產業與經濟，但怎麼做？在他上任之初，基隆百癈待舉，負債超過124億幾乎破產。基隆市的都市計畫紊亂，根本沒有可以讓企業投資的土地與標的。因此，他一上任就擬定「市港再生」與「交通建設」兩大政策方向，策定「基隆市港再生標竿計畫」；這個計劃不只是要把基隆變美麗而已，更重要的是要推動基隆市港再生。

林右昌說，未來一旁的港警總隊114年遷移，將由港公司先建後拆，行政院、內政部警政署支持推動，日後將連結東岸旅運中心，日後將是北台灣重要亮點，從東岸到西岸的市港再生標竿計畫就幾近完成，我們留給下任基隆市長與未來基隆重要資產，就是東西兩岸整個市中心最大的發展基地。

▲挖土機開進威海營區進行拆除作業。

蔡適應表示，上個月軍方在威海營區舉辦降旗儀式，已經搬遷到西岸的軍港營區，東岸的營區今天由港務公司辦理拆除作業，拆除完成後，這裡將是東岸最精華的商業區塊，過去幾十年，基隆一直沒有商業的開發，透過他和林右昌市長的努力，來完成軍港的遷移。

蔡適應提到，接下來，未來東岸的商業開發，會由基隆市政府和國有財產署來主導，搭配基隆港市的特色，做最適宜的商業發展，例如海洋Outlet Park，或是飯店業的商業空間等，他會盡力扮演城市再進化推手的角色，讓市民了解基隆做為重要的海洋城市，基隆的商業機能，是可以比肩國際的商港城市，讓基隆再次偉大。

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