神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路今開工　盧市長：促進工業區蓬勃發展

▲台中市政府配合神岡豐洲科技工業園區二期開發，積極辦理聯外道路（堤南路）拓寬工程，今（24）日「堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道（第一標）」舉行開工典禮。（圖／台中經發局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中市政府配合神岡豐洲科技工業園區二期開發，積極辦理聯外道路（堤南路）拓寬工程，提升園區招商意願，今（24）日「堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道（第一標）」舉行開工典禮。「預計明年中完工！」市長盧秀燕出席表示，堤南路現況寬8公尺，將拓寬至20公尺，後續市府會再推進第二標，未來將改善區域交通的便利，提升豐洲科技工業園區二期整體發展品質。

「大大減輕市府負擔！」盧市長說明，此計畫範圍西起高鐵橋下，東至豐洲二期邊界，全長規劃1,727公尺、寬度20至28.6公尺，總工程費4億6,790萬元，其中中央補助73%、市府自籌27%；自101年啟動，歷經三任市長，市府決定自辦，先以市有地辦理聯外道路第一標工程，長約240公尺、寬約20公尺，經費約4,609萬元。

盧市長也說，神岡豐洲科技工業園區二期預計可容納100家廠商進駐，增加就業人口8,540人，未來堤南路拓寬可促進台中地方產業蓬勃發展，感謝中央補助及地方支持，工程完工後將帶動工業區蓬勃發展，改善區域交通及便利。

▲台中市長盧秀燕感謝中央補助及地方支持堤南路拓寬，工程完工後將帶動工業區蓬勃發展，改善區域交通及便利。

經發局表示，市府配合中央智慧機械推動方案，提供傳統產業轉型，因應台商回流、合法工廠擴廠的用地需求，輔導未登記工廠進駐所推動智慧機械示範場域，101年即啟動神岡豐洲科技工業園區二期開發作業，園區面積約55.86公頃，可提產業用地面積約33.64公頃，其中30%將作為輔導未登記工廠合法化所需用地，109年1月21日完成核定設置，預計總投資額155億元。

經發局說明，市府後續將以一期一區市有土地，加上一期二區無租約問題且規劃公設用地的部分國有土地先行啟動開發，預計112年完成預算編列程序、113年辦理公共設施工程發包及施工、114年公告招商、115年招商簽約及公共設施完工驗收。

經發局補充，市府持續尋覓適合地點規劃及開發產業園區，解決企業缺地問題，其中太平產業園區去年已開發完成，廠商正陸續進駐設廠；潭子聚興產業園區今年底即將完工，目前已完成招商；大里夏田及精密三期已進入環評或都市計畫等審查程序；擴大神岡因涉及屯子腳斷層，正進行地質安全評估；烏日溪南、大里塗城及清水海風也積極與土地所有權人溝通及研擬規劃草案，目前開發及規劃中的8大產業園區面積約665公頃。

今日活動，盧市長、立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍、徐瑄灃、蕭隆澤、周永鴻、建設局長陳大田、經發局長張峯源、新聞局長鄭照新、經濟部工業局執行長劉培毅、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇、臺中市總工業會理事長曾鈺佶、臺中市工業會理事長林國全、台中市特定工廠促進會理事長葉振福、神岡區長劉汶軒、台中市新建工程處長陳聰仁等皆出席。