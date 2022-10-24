選情受「柯文哲爭議言論」影響？　黃珊珊：不用每天牽拖在一起

記者袁茵／台北報導

台北市長三腳督選戰激烈，24日一共有2份民調，其中一份指無黨籍台北市長候選人黃珊珊支持度33.7％居冠，但另一份中廣民調卻顯示，黃珊珊支持度17.42％列第三。針對選情是否受到台北市長柯文哲爭議言論影響？黃珊珊提及，每個人都是獨立個體，不用每天都把柯文哲牽拖在一起。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

針對自己在QuickseeK民調列第一、中廣民調列第三，黃珊珊24日接受媒體訪問時表示，民調都是做參考，每份民調都有其調查方式、問卷設計，還是要繼續努力。

關於中廣民調黃珊珊9月、10月的支持度差很多，是否為綠營回歸基本盤？黃珊珊說，每份民調都有各種不同解讀，如果是這樣的話，那QuickseeK民調如何解釋？大家不用過度解釋，就將民調作為參考，候選人還是得將該做的事做好，不要談棄保、口水。

至於QuickseeK民調中顯示支持者投票意願最低，是否會呼籲支持者要出來投票？黃珊珊指出，不是呼籲支持者，而是要呼籲所有人出來投票，因為此次還有18歲公民權的公民複決，希望大家都能來支持，而不是為了特別的候選人。

媒體追問，柯文哲爭議言論是否衝擊到選情？黃珊珊認為，每個人都是獨立的個體，每個人都有自己的立場與表達，「不用每天都把他牽拖在一起，每個人做好自己該做的事。」