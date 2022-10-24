母胎單身21年！男「破處之戰」被OO到哭　女友太瘋狂嚇壞他

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友母胎單身21年，如今終於交到女友，並迎來初夜這個重要的時刻，原本他擔心經驗不足會被嫌棄，沒想到對方不僅魅惑地說，「我會教你！」在床上更戰力破表，讓身為菜鳥的他完全招架不住，甚至被弄到哭，事後委屈直呼「以後再也不會對這種事情有任何妄想了。」

男網友在Dcard娓娓道來，「活了21年終於交到女友還上床了，之前就知道女友不是處女，所以很擔心會被發現自己是處男，根本沒經驗或技術超差，最後被分手。」

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▲男網友吐露第一次上床的感想。（圖／翻攝自Dcard）

當天，他在上床前坦白此事，結果女友不僅沒失望，還說會教他，「嗯...然後我就被X到哭了，我就像被侵犯一樣，一直瘋狂被X，原以為只有女生才會碰到這事，最後我很不爭取地哭了，但哭了之後她還是不停一直做。」

最後，原po絕望表示，「原來上床是這麼暴力的事情，謝謝，以後再也不會有任何妄想了。」文章引來熱烈回響，大票網友朝聖笑回，「我靠...好可愛」、「我懂你」、「哭哭的男生就讓人很想欺負」、「釣到一堆肉食系，男生要好好保護自己」、「雖然同情你，但是我覺得好好笑」、「聖人模式啦，很快就好了」、「你在炫耀嗎」、「這明顯反串吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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