最怕女友叫他「全名」！苦主直呼：要倒大楣了　網秒懂笑歪

▲一名男網友表示，他最怕女友用全名稱呼他，引發網友心有戚戚焉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

男女朋友經常會幫彼此取綽號，也常常會用比較親密的方式來稱呼彼此。有男網友發文分享表示，自己的女友通常都會叫他名字後面2個字，或是叫他寶貝，但是當女友叫他全名時，原PO就知道他完蛋了。

一名男網友在Dcard上以「超怕女友叫我全名」為題發文，表示只要女友生氣，或是有嚴肅的事情要告訴他時，女友就會直呼他3個字的全名，像是「XXX，我有事要問你」，而當他聽到女友叫他全名時，他就知道他要倒大楣了。

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但凡事都例外，某次原PO在用電腦時，女友突然直呼他全名。原PO當下馬上思考女友的生日是不是快到了，還是自己答應女友的事情沒有做到。原PO靜靜地等待女友告訴他發生了什麼事情，沒想到，女友只是詢問可不可以陪她去賣場買東西而已，讓原PO不禁鬆了口氣。

貼文一出網友們笑翻，直呼「完蛋了哈哈哈哈哈哈」、「哈哈哈哈哈哈，全名代表出事了」。許多苦主也現身，表示，「我男友也說聽到全名就表示完蛋了」、「我也超怕，每次聽到全名，都會想一下剛剛哪裡做得不好。」、「我也是用這個方式在教我女兒的，平常可以跟她嘻嘻哈哈，一叫她全名，她會嚇到不敢呼吸。」、「我猜你的下一句話是，好。」「男人都是這樣子膽戰心驚，心裡劇場已經跑一輪了」。

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