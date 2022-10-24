媽出軌！妹仔揭「悲慘家庭現狀」嘆：我不生氣　過來人逆風挺爆

▲女網友發文揭開母親的辛酸一生。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「媽媽出軌但我沒有生氣。」一名女網友透露，爸爸在她小時候中風，不能走路、手一邊不會動，吃拉撒睡都要人幫忙，至今已10多年，平常都靠媽媽照顧，「家裡最大收入是我媽，除了她上班的時間，剩的時間就是在照顧我爸」，自己一直覺得媽媽選擇離婚會更輕鬆，所以近日發現對方出軌，她也不生氣。

原PO在網路論壇Dcard發文，「從我國小我爸就中風到現在，不能走路、手一邊不會動，拉撒睡都要人幫忙，就這樣持續10幾年，沒有更好也沒有更糟。前幾年都有雇外傭，但我家真的算很貧困，已經沒什麼錢再請了，家裡最大收入是我媽，除了她上班的時間，剩的時間就是在照顧我爸」。

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女網友提到，「我一直都覺得離婚對我媽會更輕鬆，畢竟我爸感覺對我媽好像沒那麼愛（他整天就喜歡用手機看越南妹，對我媽也沒體貼關心什麼的，外公去世我媽哭很慘，我爸只會風涼話，說人都會死什麼的），但我媽念在有舊情分，加上我爸有一半房子，所以就沒離婚拖到現在」。

原PO表示，「雖然很多人說出軌真的很罪該萬死，但大人的事我覺得我不應該插手，換個立場想，如果自己的老公老婆一輩子的病好不了，也心力憔悴，那是不是可以保有一絲絲的希望去戀愛？BTW我支持我媽離婚，從很早以前就是，主要問題是我爸，我怕他自我了結」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「我們家跟妳狀況一模一樣，我爸爸也是中風，我媽媽一個人養三個小孩，從小到大，但我媽從來不是為了土地，而是為了我們小孩子，我媽媽身旁有個叔叔對她特別好，我們三個小孩反倒都特別開心」、「建議找社福單位幫忙，現在網路上很多資源，政府針對長照也有補助。若媽媽真的想改變人生，就放下一切離婚吧」。

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