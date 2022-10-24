高中霸凌嗆「妓女」現在卻暈船　搭訕遭拒爆怒！妹子1招讓他社死

▲上大學後變漂亮，參加同學會被曾霸凌他的男生搭訕。（示意圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「女大18變」，小時候外貌較為樸素，長大後整個人氣質、顏值大蛻變，一名女網友上大學後學會化妝、穿搭，變得更美更有自信，上星期參加同學會，遇到以前用言語霸凌她的男生，不僅沒認出來還搭訕她，被她拒絕之後腦羞成怒，她將對話截圖下來，傳到班級群組上，直接讓對方「社會性死亡」。

女網友在Dcrad上發文，高中時不懂穿搭和保養，都穿夜市黑色運動褲+黑色棉T，在一群女生之中很不起眼，上大學後開始會打扮，也變得比以往更有自信，上週參加高中同學會，碰到以前罵她妓女、婊子、賤貨的男生，一開始對方沒認出她，還上前搭訕，事後知道是她後超尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO完全沒理直接走掉，但對方窮追猛打，一直製造肢體接觸的機會，「看到他一直貼過來真的有夠噁心」，事後還找到她的IG並私訊。男生開頭就誇讚她變得漂亮，原PO冷冷回「嗯」，男生則說「不要這麼冷淡，大家都是朋友」，並表示高中說得都是玩笑話，不必認真，原PO不想與對方多聊便回「隨便你，不要再聯絡我了」。

▲男生惱羞成怒，飆髒話怒罵。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到男生惱羞成怒，飆罵髒話，「是在秋什麼」、「裝什麼高尚」、「妳以為妳很稀有喔」、「他X的死臭婊」。原PO將這段對話傳到班級群組，讓對方「社死」，結果一票同學嘲笑男生，讓男生受不了要求她收回，她再次把求饒的截圖發出，5分鐘後男生就自己退出群組。原PO也補充，該名男生的爸爸是頂大醫學系的醫生。

貼文一出，不少網友建議原PO提告，「猴子牽到北京還是猴子，還是隻玻璃心的猴子」、「講話有夠沒水準的，不知道在腦羞什麼，真的可以告死他」、「既然他爸有社經地位，就是要告他，爆料他啊，不然他還以為社會多好混喔」、「給他爸媽看看兒子說了什麼」、「爸爸那麼有成就怎麼會有這種兒子」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元