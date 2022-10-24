在護國神山工作！她嫌「8天特休換30k」太少　男友轟：吃米不知米

▲女網友不知該選擇放假還是換錢。示意圖，非當事者（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

據《勞基法》規定，勞工在同一雇主或事業單位，工作滿一定期間者，即享有3至30日的特休，且未休天數將能夠兌換為工資。一名女網友即表示，自己目前有8天的特休，能換3萬現金，讓她猶豫要放假還是要拿錢，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard以「會選擇將特休換現金嗎？」為題發文，表示自己目前在護國神山工作，是一名年資23年的資深作業員。平時工作2天、休息2天，去年有8天的特休延到今年沒使用，加上公司宣布今年特休可換2倍不休假代金，以她的薪資算來，1天特休可以換到4000多元，8天特休就超過3萬。

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原PO也表示，跟男友提到這件事，覺得8天特休轉成3萬其實有點少，但男友卻覺得她「吃米不知米價，那是一般人一個月的薪資。」她也補充，其他同事都選擇把假休完不轉換現金，覺得休假比較划算，但休一天4000多元的假，自己想想後覺得休不下去，於是好奇發文，詢問網友們的想法。

▲原PO男友認為她「吃米不知米價，3萬是很多人一個月的薪水了」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立即引發討論，多數人認為休假重要，「我選擇放假，那種休閒感是錢買不來的」、「休假比較划算，除非休不掉才換錢」、「以前會選擇換錢，工作幾年後發現休息比錢重要多了」、「休息比錢重要多了」、「選休假，人生苦短，平常都辛苦工作了，當然要放一下假」、「休假是為了走更長遠的路，你要他的錢，他要你的命」、「放假，人生有些事跟有些時間是未來錢換不來的」。

也有部分網友認為，「8天有3萬多真的會捨不得休，我1天差不多1600而已...」、「我覺得就是看你一天值多少錢」、「我要累積到明年一口氣請兩週出國」、「看天數吧，我有18天，通常會休掉10天，取個中間值」、「換錢回來，連假出去玩的時候幫自己吃住升級」。

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