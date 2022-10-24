放寬確診者投票限制？　中選會：尊重指揮中心「可出門就能投票」

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對九合一大選，確診者能否出門投票，成為近來熱議話題，為了讓更多人出來投票，指揮中心正研擬修改通報定義。對此，中央選舉委員會主委李進勇24日受訪說，完全尊重指揮中心的決定，只要可以出門就可以來投票，這絕對沒問題，「選務絕對沒有所謂趕不上的問題，大家可以放心」。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委率同所屬列席報告業務概況。

李進勇受訪表示，會不會放寬這是防疫政策的規定，權責機關是指揮中心，指揮中心的指揮官也有公開說過，會往更加開放的方向來做斟酌考量，但是防疫必須由專家會議才能夠做決定，「我們完全尊重指揮中心他們的決定」，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合，沒有問題。

至於時間點是否來得及趕上今年底九合一選舉，李進勇說，這恐怕得由指揮中心來說明，比較正確；媒體追問，可能會有哪些配套措施？李回應，中選會對於確診者、居家隔離、居家檢疫者都沒有差別，包括投票通知單會通知、選舉公報會寄、選舉名冊會有名字、選票都把它計算在裡面，「只要你能夠出門，根據《傳染病防治法》的規定可以出門的話，你就可以來投票，這絕對沒有問題」，中選會隨時配合，「選務絕對沒有所謂趕不上的問題，大家可以放心」。