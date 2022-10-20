為民調爭議槓上！洪孟楷激動嗆倚老賣老　中選會主委：我不老啊

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委洪孟楷20日於內政委員會質詢時，與中選會主委李進勇爆發口角。洪孟楷質疑台中市長參選人蔡其昌陣營發布假民調，要中選會別睡了，李進勇回應過程中數度被洪打斷，兩人火氣越來越大，讓洪激動反嗆，「不要倚老賣老，現在是本席在質詢你！」李進勇則回「我不老啊！」

根據公職人員選罷法規定，民調要公佈調查單位、母體數、抽樣方法、經費來源等，對此，洪孟楷表示，現在很多人講民調，都沒有公佈相關數據，像台中市長參選人蔡其昌陣營說內部民調差距只差10％，有沒有違法嫌疑？

李進勇回應，各地選委會對相關可能違法的行為，沒有經過調查，自己不能在這裡判定，洪孟楷則打斷，表示這不用調查，已經看到現在的情況了，過程中李進勇數度要回答被打斷。

洪孟楷接著質疑，這是講到民進黨太敏感？中選會主委應該要保持中立吧？「我都沒講你之前參加政黨參選人活動，那太low了，我相信你是因為人情壓力過去的。」

李進勇此時回應，如果委員不認為有問題，那何必再提起呢？洪孟楷則激動表示，自己認為違反，李進勇應該跟媒體解釋，李進勇反駁，立法院可以借給任何候選人辦活動嗎？

洪孟楷則批評這是反質詢、應該就事論事，並要求召委制止，還激動嗆聲，「不要倚老賣老，現在是本席在質詢你！」李進勇則回「我不老啊！」

洪孟楷表示，現在台中假消息、假街訪、假民調層出不窮，有沒有掌握？李進勇回應，任何違法事項都在相關機關掌握中，這太細了，偵辦也有一些秘密規定，絕對依法辦理，「委員既然具名檢舉，就要相信我會公正辦理。」

洪孟楷批評，就是有這麼多事情，所以自己才要告訴中選會不要再睡了，有那麼嚴重的事情，該辦就辦，李進勇則回應，「如果你認為我會睡著，檢舉案就不要送來了，你要相信我。」

洪孟楷不滿再嗆，現在做官可以那麼囂張？「我是說態度問題，本席只是要了解中選會的業務狀況，不用這樣跟本席講話，可以嗎？」中間李進勇數度要回應，洪孟楷則打斷，「我沒有要你回答！」