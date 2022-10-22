確診者不能投票？　柯文哲曝2關鍵：選前7天中選會才會下真正命令

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前拍板居家隔離者不能投票引起非議，此舉更被質疑違憲，對此，台北市長柯文哲22日表示，離投票還有30幾天，要看到時候的防疫政策，有兩點要注意，第一、有沒有打過疫苗，大家感染也沒有那麼嚴重，第二、抗病毒藥物夠不夠？柯預估，這些還要再兩個禮拜才知道，中選會前一個禮拜會下真正明確命令。

對於居家隔離者不能投票被質疑違憲，中選會主委李進勇20日備詢時解釋，特設投票所、延長投票時間兩項方法，在法令、選務實務上都無法克服，「我們真的很抱歉」，這次投票還是希望確診者按照國家防疫相關規定來配合辦理。

對此，柯文哲表示，離投票還有30幾天，要看到時候的防疫政策，目前疫情不斷在變化，有兩點要注意，第一、有沒有打過疫苗，大家感染也沒有那麼嚴重，第二、抗病毒藥物夠不夠？

柯文哲指出，若這些沒有做很好，或是有新的病毒出現，死亡數還是會增加，但這些還要再兩個禮拜才知道，自己沒那麼厲害可以預測30天後的疫情，中選會前一個禮拜會下真正明確命令。

李進勇表示，對於社會大眾積極為確診者爭取投票權表示敬佩，但確實碰到一些困難，目前在法令上、實務上都難以克服，因此確診者還是無法投票。

李進勇指出，外界把這個問題簡單化，説是中選會沒收確診者投票權，這句話很重，但中選會沒有那麼大權力，確診者是因為《傳染病防治法》的規定，對其行動有所限制，沒有辦法出來行使投票權，而非被剝奪。

李進勇表示，要解決這個問題可能有兩個途徑，第一個，確診者應該有特別安排可以行使投票權，比如像大考的做法，第二個，分時間段、延長時間投票，像是韓國的做法。

對於相關做法，李進勇指出，在邀集防疫機關、內政部、交通部門開協調會後，發現真的有一些困難，為什麼不能夠專門為確診者投票？因為選制不同，投票權人要當天、親自到投票所投票，缺一不可。

李進勇解釋，確診者可能在集中檢疫所、可能在家裡，要聚集到同一個地方有困難，且根據現在法律規定，沒有辦法特設投票所，因為這也是不在籍投票的一種，目前國內沒有這個制度、並非不做。

延長時間部分，李進勇回應，因為有些民眾隔離地並非在戶籍地，有些能來投、有些不行，這有公平性問題，每年借場地都會遇到困難，尤其在疫情期間，若採取這樣的方式，很多學校、教室做為投開票所，家長、教師也會有疑慮。

李進勇表示，「我們真的很抱歉」，這次投票還是希望確診者按照國家防疫相關規定來配合辦理，大法官690號解釋也認定，這樣沒有違憲之嫌。