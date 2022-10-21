　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／「確診不能投票」挨批違憲　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/21）14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件恐廢止EUA，外界關注EUA廢止是否代表先前打高端就不算數。另外，確診者不能投票遭質疑是違憲，中選會回應，目前配合指揮中心的指引，「如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合。」

高端疫苗去年通過食藥署EUA審查，一年後需提供保護效力報告，但高端送交給食藥署的初步資料，專家認為仍有不足，要求3個月內補件，限期是10月底。

高端若未完成補件恐廢止EUA，外界關注是否代表先前打高端就「不算數」？王必勝昨日回應，指揮中心對廠商都是公事公辦，高端正在搜集相關資料，希望他們能如期送件交由專家評估，結果如何「我們不去做預先推測」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

日本只承認WHO認證疫苗，打高端的民眾若要到日本將遇阻礙，需要自費3500元做PCR才能入境，或者接受補打方案，但若補打3劑至少要4個月，不少人呼籲高端公司幫施打者出PCR費用。王必勝說，這方面要由高端公司做決定，目前還沒有確定方案。而高端昨晚僅簡單回應，「有聽到大家心聲。」

另外，確診者不能投票，遭質疑是違憲、侵害人權。王必勝表示，這些權力都是由中選會主責，指揮中心有跟中選會保持聯繫和提出建議，若防疫政策調整會隨時通知中選會。

 中選會今日重申投票為公民法定權利，「國家整體防疫政策由中央流行疫情指揮中心持續監測國際及國內疫情發展據以因應，如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合指揮中心政策持續滾動檢討選務防疫計畫。」

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
婆婆顏值太逆天！　婚宴被賓客「誤認是新娘」
玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解
不想收到什麼競選小物？　網友狂點名1物：直接丟掉
新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的
快訊／林書豪加盟PLG？　球團回應了
尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話點破關鍵
快訊／高雄驚悚車禍！聯結車轉彎...騎士連人帶車卡輪下慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

LIVE／「確診不能投票」挨批違憲　指揮中心最新說明

不想收到什麼競選小物？「不是面紙」網友狂點名1物：直接丟掉

「橘色惡魔」來台全紀錄影片上架　文總曝京都橘高校超人氣始末

教育部同意了！陳文章獲聘任台大校長　明年1月就任

FB塗鴉牆祝生日快樂「8成跟你不熟」　她曝1管道：才是熟人

尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話被萬人讚爆

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

超狂「北捷美食地圖」9張快收！拉麵、燒肉、麻辣火鍋全都有

穩交7年想結婚！男友「回1句」她秒落淚　網狂勸分手：別再等了

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

LIVE／「確診不能投票」挨批違憲　指揮中心最新說明

不想收到什麼競選小物？「不是面紙」網友狂點名1物：直接丟掉

「橘色惡魔」來台全紀錄影片上架　文總曝京都橘高校超人氣始末

教育部同意了！陳文章獲聘任台大校長　明年1月就任

FB塗鴉牆祝生日快樂「8成跟你不熟」　她曝1管道：才是熟人

尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話被萬人讚爆

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

超狂「北捷美食地圖」9張快收！拉麵、燒肉、麻辣火鍋全都有

穩交7年想結婚！男友「回1句」她秒落淚　網狂勸分手：別再等了

快訊／南韓工地灌漿「3樓地板突崩塌」！8工人墜地　3人OHCA

「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號喊「發」很有哏

台積電跌8元、失守400！　台股下跌126點力守12800

想口號想到凌晨！　高虹安開心抽到6號：0到6歲市府養　

請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解答了

一級戰區！台中第四選區11人搶5席　號次出爐

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

熟男巴金森手抖三年！台大神波刀「免動刀」治療三小時改善9成

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

掛婦產科！「沒發生過性行為」醫驚訝讚1句

「妳男友臉上有屌」　同事惹錯人秒收存證信函

台式麵包熱量大公開　「這款」超可口竟奪冠

BMW車主PO文怨被罰　被網逆風罵

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

更多熱門

相關新聞

確診者不得投票　中選會：若防疫措施有調整「會滾動檢討」

確診者不得投票　中選會：若防疫措施有調整「會滾動檢討」

年底九合一選舉倒數35天，中選會日前公告新冠肺炎確診者不得出門投票，引發違憲疑慮。對此，中選會21日重申，司法院大法官釋字第690號解釋指出，依傳染病防治法規定，關於必要處置應包含強制隔離在內的部分，未牴觸憲法第23條，也未違背憲法第8條依正當法律程序的意旨。中選會也說，若防疫措施有調整，也會滾動檢討選務防疫計畫。

周玉蔻秀抗體檢測值力挺高端　怒嗆唱衰者：咬掉自己的舌頭吧！

周玉蔻秀抗體檢測值力挺高端　怒嗆唱衰者：咬掉自己的舌頭吧！

疫苗喊漲！1劑飆破4千元　輝瑞：合理反映成本

疫苗喊漲！1劑飆破4千元　輝瑞：合理反映成本

2護理師長租北市飯店防疫　淫安管竟偷小內褲尻槍

2護理師長租北市飯店防疫　淫安管竟偷小內褲尻槍

藍疑高端6億價差消失　要陳時中說清楚

藍疑高端6億價差消失　要陳時中說清楚

關鍵字：

新冠肺炎高端指揮中心中選會投票

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面