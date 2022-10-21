LIVE／「確診不能投票」挨批違憲　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/21）14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件恐廢止EUA，外界關注EUA廢止是否代表先前打高端就不算數。另外，確診者不能投票遭質疑是違憲，中選會回應，目前配合指揮中心的指引，「如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合。」

高端疫苗去年通過食藥署EUA審查，一年後需提供保護效力報告，但高端送交給食藥署的初步資料，專家認為仍有不足，要求3個月內補件，限期是10月底。

高端若未完成補件恐廢止EUA，外界關注是否代表先前打高端就「不算數」？王必勝昨日回應，指揮中心對廠商都是公事公辦，高端正在搜集相關資料，希望他們能如期送件交由專家評估，結果如何「我們不去做預先推測」。

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▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

日本只承認WHO認證疫苗，打高端的民眾若要到日本將遇阻礙，需要自費3500元做PCR才能入境，或者接受補打方案，但若補打3劑至少要4個月，不少人呼籲高端公司幫施打者出PCR費用。王必勝說，這方面要由高端公司做決定，目前還沒有確定方案。而高端昨晚僅簡單回應，「有聽到大家心聲。」

另外，確診者不能投票，遭質疑是違憲、侵害人權。王必勝表示，這些權力都是由中選會主責，指揮中心有跟中選會保持聯繫和提出建議，若防疫政策調整會隨時通知中選會。

中選會今日重申投票為公民法定權利，「國家整體防疫政策由中央流行疫情指揮中心持續監測國際及國內疫情發展據以因應，如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合指揮中心政策持續滾動檢討選務防疫計畫。」