　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

▲大韓航空證實有班機「衝出跑道」。（圖／翻攝自twitter／@RadarBox24）

記者董美琪／綜合報導

大韓航空一架A330客機（航班編號KE631）23日晚間在菲律賓宿霧機場降落時，因故衝出跑道，據了解飛機曾兩度試圖降落，目前相關人員狀況仍未知。大韓航空證實消息，已全力調查中。

大韓航空表示，由於天氣因素導致降落意外，目前正在調查KE631事故原因，詳細消息會盡快更新。根據目擊者指出，當時能見度低，大韓航空KE631試圖降落兩次後，最後衝出跑道。

根據《ABS-CBN》報導，住在機場附近的居民表示，晚上11點以後先聽到一聲巨響，之後還聽到此起彼落的尖叫聲，看到一些乘客下飛機。他說，當時附近正在下大雨，可能導致能見度低。

根據韓媒《釜山第一經濟》報導，當時飛機在宿霧機場附近上空轉了大約一個小時才降落。飛機上共有160名乘客和11名機組人員，目前沒有人員受傷消息。

另外有民眾也在推特上po出當時航班試圖降落的飛行軌跡，並指出當時飛機嘗試降落，但沒有減速。目前相關人員正在跑道處理事故，尚未傳出乘客和機組員狀況。一些航班已經改其他地方降落，或被取消延遲。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期

男輸血疑被注射「果汁」後死亡　院方：血袋是家屬買的

印度裁定Google「Android系統」壟斷　判罰1.6億美元

加拿大擬令網路平台分潤　臉書揚言封鎖新聞內容

法國也淪陷！被人民幣和殲-11吸引　退役飛官當共軍教練影片流出

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期

男輸血疑被注射「果汁」後死亡　院方：血袋是家屬買的

印度裁定Google「Android系統」壟斷　判罰1.6億美元

加拿大擬令網路平台分潤　臉書揚言封鎖新聞內容

法國也淪陷！被人民幣和殲-11吸引　退役飛官當共軍教練影片流出

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

台灣基進燒國民黨旗　王浩宇也不挺：別因鳥事被罵到滅黨

影／熟睡被畫八家將臉譜　女友起床氣炸狠瞪男友

澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

陽明山「火山地鳴」紀錄公開！2年2次都在同位置　噴氣口發出聲

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

台股風向球！美科技股天王財報週　法人：指數有望震盪打底　

影／女兒看爸媽親親舊照片　吃醋審問：下次不行這樣！

王仁甫左胸刺「季芹圖騰」！　近照曝光...網融化：好浪漫

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

加國台裔女警遇刺亡！男嫌爆是韓裔導演

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅　2飛行員喪生

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

普丁手背「靜脈注射」痕跡　官媒急刪影片

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

「架走胡錦濤」黑衣男身分曝光！

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

日學者：中國難立即武力犯台

AV新法重創片商、女優　達人：台灣或成最大贏家

更多熱門

相關新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

南韓大韓航空編號KE631的A330型班機23日晚間降落菲律賓宿霧機場時，因為天氣差及能見度太低，在降落過程中衝出跑道，詳細傷亡情況待進一步釐清。

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

印度判Google壟斷　罰1.6億美元

印度判Google壟斷　罰1.6億美元

泰女住機場2月「等媽媽接我」　餓成皮包骨

泰女住機場2月「等媽媽接我」　餓成皮包骨

關鍵字：

大韓航空東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

8天特休可換3萬「休假or拿錢」　網友曝答案

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面