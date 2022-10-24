快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

▲強生宣布退選後，前財政大臣蘇納克幾乎篤定出任保守黨新黨魁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）上任僅45天便因政策失敗請辭下台，原是熱門人選之一的前首相強生（Boris Johnson），立刻結束休假搭機返英投入選戰，卻在與他任內擔任財政大臣的蘇納克（Rishi Sunak）會商後不過一天，便宣布「退出競選」。蘇納克則自行宣布將接替特拉斯，成為下一任英國首相。

強生於英國時間23日宣布，退出競選下屆英國首相，他表示自己得到的結論是，若國會的保守黨人無法團結一致，首相便不能有效地領導政府。

強生退選聲明全文如下

過去幾天我收到許多人的建議，公眾和在國會裡的友人與同事都說，我應該再次出馬角逐保守黨黨魁。我受到吸引，因為不到3年前我才帶領黨大獲選戰勝利，所以我相信我處於獨特的位置，能避免現在舉行大選。

政府必須專心處理全國家庭面臨的經濟壓力，這時舉辦大選只會進一步帶來災難性的干擾。我相信我完全有能力帶領保守黨取得2024年的大選勝利，而在今晚我可以確定，我已經得到102人（保守黨議員）的提名，包括一名提議人和附議人，我也可以明天就提交我的提名。

我有很大的機會贏得競選，而且周五就可以回到唐寧街。但在最後幾天，我很遺憾地得出結論，這麼做是不正確的。除非你在國會內有個團結一心的黨，否則你無法有效率地執政。

雖然我已主動和蘇納克與摩丹特（Penny Mordaunt，保守黨籍下議院領袖）接觸 ─ 因為我希望我們能以國家利益為共識 ─ 很遺憾地，我們沒能達成共識。因此我認為最好的方式是我退出競選，並且不論誰當選都給予支持，我相信我能付出很多，但現在不是正確的時機。

強生退出競選將讓原本呼聲即已相當高的蘇納克，幾乎篤定接任保守黨黨魁，並將坐上英國首相的寶座，不過強生的退出讓摩丹特有使力的空間，預期她將在接下來幾小時內，緊鑼密鼓爭取原先支持強生競選的議員。

BBC指出，儘管強生表示他先前獲得102名保守黨議員的支持，但實際公開表態的僅有57人，實際是否有破百人，目前不得而知。

消息一出，蘇納克競選團隊表示不會把這一切當成理所當然，蘇納克將會繼續與同事們交換意見，討論如何團結全黨並帶領英國前進。

蘇納克最快將於英國時間周一（24日）下午被選為下一任英國首相，摩丹特團隊表示，他們仍在努力爭取支持當中。