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輔選變踢館？韓國瑜開玩笑請蔣萬安下台　「國瑜娃娃」再現造勢場

▲韓國瑜娃娃重出造勢場。（圖／記者蘇晏男攝）

▲韓國瑜娃娃重出造勢場。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

身為國民黨「為你拚好日子」中央助選團成員，前高雄市長韓國瑜近來頻替黨內候選人輔選，昨（23日）一個下午就替台北市議員選人戴錫欽及應曉薇站台造勢。據記者直擊，這2場雖不是總統大選級的大場面，但仍看得出韓國瑜魅力依舊，不少人是為了一睹韓的風采才到場，待他離席後立刻鳥獸散，反客為主氛圍濃厚；不僅如此，連銷聲匿跡的「國瑜娃娃」也再次現蹤造勢場，甚至還有攤商推出身穿國旗裝的新版本

戴錫欽昨日造勢場中，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九先後現身，致詞一完兩人就離開，而韓國瑜則於馬走之後約五分鐘就抵達，馬韓同框畫面落空。當韓國瑜一現身，歡呼聲力壓前兩位黨內大咖，不少其支持者把舞台前擠得水洩不通，為的就是與韓合影、寒暄，導致隨後到場的台北市長候選人蔣萬安在舞台乾等一下。

▲新版國瑜娃娃。（圖／記者蘇晏男攝）

▲新版國瑜娃娃。（圖／記者蘇晏男攝）

不管是戴錫欽還是應曉薇的場，只要韓國瑜一站上台，他的一言一行總能逗得支持者哈哈大笑，而台下總會傳出「韓國瑜選總統」、「韓國瑜我愛你」、「韓總加油」等聲音，支持者熱情的反饋至今可說仍是國民黨要角之冠，也難怪韓國瑜在戴錫欽場子致詞時，眼見場子熱，突開玩笑對一旁的蔣萬安說，「不要客氣，你要趕場你先去，所有的好話你離開我會繼續」。

面對韓國瑜高人氣依舊，各界自然好奇韓是否有意角逐2024總統大位。立委賴士葆在替應曉薇站台時，冷不防對韓國瑜提到，2024總統「我不知道韓總要不要選」，讓現場韓粉相當鼓譟，喊話韓國瑜參選，不過韓國瑜表示，「今天最重要的是應曉薇議員」。

而馬英九被問是否擔心韓國瑜選2024，馬表示，沒有評論。有媒體詢問新北市長侯友宜，韓國瑜輔選是否有2024卡位戰或前哨站的意味？侯友宜回應，他最重要的是好好把握當下，「我現在在選2022的新北市長」，好好努力拚市政以外，在這過程中扮演好角色，好好把握當下好好做事。

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