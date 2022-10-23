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中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十屆一中全會今（23日）選出新一屆7名政治局常委，正如外界預期，排名第1的習近平三度擔任總書記，其餘6人是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。原本「入常」呼聲高的團派胡春華，連中央政治局常務委員都未入列。中國文化大學社科院院長趙建民接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，對於新任7常委人事佈局感到意外，習不但打破中共過去多項政治常規和平衡，從這份名單來看，新建立的「習家軍」完全掌控在他手裡，將會按照習意志完成任務使命。

中共二十屆新領導班子今正式亮相，除了老面孔趙樂際、王滬寧是習近平主要左右手，新加入四名常委李強、蔡奇、丁薛祥、李希被視為習近平浙江幫「之江新軍」重要成員，未來「習家軍」領導班子將是掌握大陸未來五年最高領導決策層，也將貫徹習意志。

趙建民受訪時說，「對於這樣人事安排非常意外。」回顧習近平上任後「三波調整」，中共中央高層的決策機制、集體決策領導以及最高領導人任期制，全部在2018年以後發生變化。

▲▼習近平與其他6名政治局常委。（圖／路透）

▲習近平與其他6名政治局常委。（圖／路透）

趙建民指出，第一波調整，稱為「頂層設計」增加領導小組功能跟權限，大幅度擴張領導小組、全面深化改革委員會，網路安全委員會，影響政治局常委會決策功能。第二波調整，政治局常委會必須每年春節前向習工作彙， 多了不該有的「上下關係」。第三波調整，2018年中共修改憲法，廢除國家主席連任限制，原本80年代設計的任期制。

他進一步舉例，中共80年代政治局常委會「七上八下」年齡限再次被打破，江澤民是第一個破例的人，以71歲年齡續任政治局首席常委，直到2002年退位。如今，習超過68歲退休線，續任第三任總書記，足以顯示，習未來人事佈局不再受限「七上八下」。

另外，按照中國大陸的政治慣例，七位政治局常委的出場順序，通常決定之後具體職務。這次新亮相七常委，按理第六順位負責黨中紀委，第七順位接掌國務院常務副總理。但今日出場第七順位是剛新任紀委書記的李希，第六順位則是丁薛祥，有望接任國務院排名第一的副總理，第六和第七順位排序做了調整，最終實際安排仍有變數。

▲▼ （猜測用）2022.10.23中共第二十屆政治局常委可能人選丁薛祥、陳敏爾、胡春華、李希、李強；即將下台栗戰書、韓正、李克強、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）（後製圖／記者任以芳攝）（合成圖／翻攝 大陸官網）

▲唯一「團派」代表胡春華也出局。（圖／記者任以芳攝）

原本外界預測「入常」機率高的「團派」唯一代表人胡春華，連中央政治局常務委員都入列，只進入中央委員名單。外界認為這次習家軍大勝，有團派背景的李克強、汪洋也退場，一個也沒留下。

趙建民也分析，「胡春華沒有入常，勢力更削弱，未來在國務院繼續擔任副總理可能性不大，也許分到人大政協副委員長，團派可以說『全部沒了』。」

他指出，「習近平早就全面掌控權力，也沒必要通吃。從政治學跟組織管理的角度來看，原本認為應該會保留一些平衡，現在看到的是夠強大的全面掌控心態。」

過去中共政治局常委和政治局維持的排序平衡、區域平衡、機構平衡，新領導班子「習家軍」派系完全打破舊有常規，未來習只會把主導權牢牢握緊，正式開啟第三歷史任期。

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