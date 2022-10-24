習近平第3任期隱藏「對台時間表？」　田飛龍：美國別逼中國做決定

▲第二十屆中共中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共中央政治局七名新常委昨23日亮相，習近平一如外界預測續任總書記，順利開啟個人歷史性第三任期，帶領新一屆領導班子未來五年執政方向。外界也分析，習近平上任後將面臨許多挑戰難題，其中棘手的「台灣問題」，是否在習任內有隱藏時間表？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸學者田飛龍指出，裴洛西訪台以及美國「以台制華」打台灣牌，已經踩到北京底線，一旦「台灣政策法草案」通過，等於是倒逼著北京把時間表和路線圖，更加清晰的展現。

近幾年西方媒體熱衷討論北京「武統」核心概念是否鬆動？ 2019年1月2日習近平提出「一國兩制、台灣方案」，已經把統一提上日程，在之前都只是目標沒有日程。儘管沒有明確時間，今年八月解放軍「圍台軍習演」，陸官媒《人民日報》一篇社論直接把「軍事演習跟統一連在一起」。

▲大陸學者一致認為，裴洛西訪台改變台海現況，導向更危險邊緣。（圖／路透）

二十大開會期間，外媒不斷重申「各種」大陸可能武力犯台時間表。北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍指出，近期不管是大陸、台灣，或是美國智庫與政府決策範疇時間表概念出現，表明「台灣問題」各方博弈肯定破局，必須以「某種」方式解決，才會出現所謂的時間表，

田飛龍強調，「具體時間表，取決博弈各方的互動。裴洛西訪台反而更加激進去挑釁台獨，加上美國繼續打『台灣牌』，進一步突破中國底線，包括『台灣政策法草案』如果通過，等於倒逼著中國把時間表跟路線圖更加清晰的展現出來。」

▲ 大陸對台時間表取決於美國想怎麼打這張「台灣牌」。（圖／記者任以芳攝）

中國文化大學社科院院長趙建民接受訪問指出，過去台海問題在毛澤東時期術語來講是「國家內部矛盾、人民內部矛盾」，指的是兩岸人民之間的矛盾，當時沒有外部勢力干涉。

趙建民進一步分析，如今台海局勢不再是以往「兩岸矛盾」，從習近平黨的二十大報告來看，「首次」把外部勢力放前面，加上少數極端台獨分子，並且絕不承諾放棄使用武力。

由此看出，大陸方面清楚「定調」台灣方面有外部勢力干涉，台獨分裂勢力企圖「倚美謀獨」，使得兩岸對抗情緒大幅拉高，激烈程度跟以往不一樣，未來兩岸鬥爭對抗程度會急劇拉高層次。

田飛龍則認為，「台獨勢力跟外部干預勢力刺激挑釁越深入，大陸決定解決『台灣問題』的時間表就越迫近。」

他說，一旦「台灣問題」真的破局，也可能博弈多方意識到風險危害性，會主動尋求建立相應的「戰略護欄」，有助於緩和時間表的到來，各方是否願意探尋更好、更平衡的解決方案，往後需要繼續觀察。