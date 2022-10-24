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習近平三任總書記　華郵：挑戰國際秩序

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席、中共總書記習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

中共總書記習近平取得史無前例的第3任任期，華盛頓郵報分析，習近平將加強野心，特別聚焦國家安全、提升國家科技部門、挑戰由美國主導的國際秩序。

緊接於中共20大後舉行的中共20屆一中全會，選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平一如預期三度出任總書記，達到中共前領導人毛澤東與鄧小平時代以來前有未有的權力集中。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，習近平打破數十年來逐漸成形的規範，標誌著他10年鞏固權力的頂峰，以及中國共產黨不確定性的新篇章開啟。

因為批評習近平遭到開除黨籍並流亡海外的前中共黨校教授蔡霞說，「沒有底線。所有規則都被打破了，之前還有阻力，這次可以看到，中國的未來將完全受習近平意志驅動」。

另一方面，習近平也破壞黨內派系的集體統治和權力分享制度。美利堅大學國際服務學院（American University School of International Service）助理教授張揚（Yang Zhang）指出，習近平的第3任期將是非常強大的領導人，他的權力鞏固，並將自己人置於常委之列。

本屆常委也打破非正式的「七上八下」制度，李克強、汪洋2位未滿67歲的常委退任。部分觀察家原先預期習近平至少會留一席給習派以外派系，以示權力分享的猜測也落空。習派全面接手本屆常委，曾被認為有接班態勢的胡春華甚至沒有進入政治局24人名單。

本屆入常的李強是上海長達2個月災難性封鎖的主導者，居民沒有足夠的食物或物資，激起公眾對政府清零政策的憤怒。但這些措施仍得到中共中央領導層的讚揚。

張揚指出，習近平發出一個訊號，「想升遷，問題不在民氣，而是對我效忠」。

報導指出，習近平第3任任期內預期將強化野心，特別聚焦於國家安全、提升國家科技部門，以及挑戰由美國主導的國際秩序。但這並不容易，因為他必須面對中國經濟放緩、失業率上升與房市惡化等問題，這些又都因封鎖而加劇。

而在被視為有助於美中關係順暢發展的經濟沙皇劉鶴與全國政協主席、前廣東省委書記汪洋離開後，習近平可能會對華府採取更強硬態度，使美中關係變得更好鬥。

康乃爾大學（Cornell University）經濟教授普拉薩（Eswar Prasad）指出，習近平強調讓中國經濟實現國家主導與自力更生經濟，繼續與世界其他地區接觸，並完全按照自身方式進行。

但習近平第3任期也將面臨風險，從盟友內部分歧到權力過度集中的風險。蔡霞指出，當權力集中於一人之手，所有責任都由此人承擔，若他犯下災難性錯誤，承擔後果的是14億人，他也要付出代價。

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