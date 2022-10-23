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15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

▲桃園市邱姓男子2020年4月至10月間與未滿16歲女網友交往，期間在住處與車上嘿咻90次，2人分手後少女報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲少女引誘別的未成年少女下海，並抽取高額佣金。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方日前拘捕一名15歲失蹤少女，並發現她小小年紀就當上「雞頭」，專門誘拐別的未成年少女援交，自己卻不下海，還抽取高達8成的佣金。另外，港警也透露，為了偵破此案，重案組派出一名30歲的女探員，假扮成16歲的未成年少女臥底，成功釣出女雞頭，最終完成拘捕。

根據港媒報導，該名少女今年初離家出走，與男朋友同居，失蹤期間擔任雞頭，操控其他少女援交賣淫，但自己不下海，還抽取高額佣金，例如，她旗下一名14歲的少女每次賣淫收費1萬港元（約4萬元新台幣），她就抽走將近8成，簡直是「吸血雞頭」。

案件之所以會曝光，是一名14歲的少女接客後，擔心感染性病，自行到醫院就醫，醫院社工發現後報警。警方獲報後，派出一名現年30歲，但外表稚嫩的女警，假扮成16歲少女展開臥底，藉由14歲少女釣出女雞頭會面。

會面期間，少女雞頭試圖引誘女警下海賣淫，當場被女警拘捕。同時，警方進一步偵辦後，更拘捕了一名22歲男子，他與女雞頭合作，負責在Telegram上發文招攬嫖客。

警方表示，被捕的女雞頭被暫控一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，案件明日在九龍城裁判法院提堂。另外，被捕的男子涉「操控他人賣淫」，但獲准保釋候查，下月中要向警方報到。

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