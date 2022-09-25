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童顏巨乳直播主被控賣淫！呻吟揪男「射好射滿」　判決出爐

▲▼性感網紅「媁哥」被不起訴處分。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲性感網紅「媁哥」被不起訴處分。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

記者張靖榕／綜合報導

美艷火辣的質播主「媁哥」先前被老東家「嚴世兄弟」控告散布猥褻物，還在Instagram限動發布「想幹我嗎？請射好射滿」含有性交易意涵的訊息等，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》等，不過檢查官認為罪證不足不予起訴。嚴男不符再向法院聲請交付審判，法官則認為賣淫一事不在交付審判範圍內，媁哥也未構成公然侮辱，因此駁回處理。

媁哥（黃媁媁 Irene）是知名直播主，現在Instagram已累積46.2萬位粉絲，臉書超過62萬人追蹤，多年來她大方和粉絲分享自己曼妙火辣的身材，常只穿比基尼、內衣等，以性感模樣吸粉，不過2019年她因續約問題與嚴世兄弟娛樂公司鬧翻，之後被控涉嫌在IG和捷克論壇貼出附照片的性交易訊息，如「沒有廢話，直接做愛」、「什麼時候來找我」、「嗯～嗯～」等，違反《兒少性剝削防制條例》，照片內容露骨也有散布猥褻物之虞。

▼性感網紅「媁哥」獲不起訴處分，後再經由法官駁回嚴男交付審判，全案確定。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲▼性感網紅「媁哥」挨告！直播吃棒狀物被控公然猥褻　檢看照片不起訴。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲▼性感網紅「媁哥」挨告！直播吃棒狀物被控公然猥褻　檢看照片不起訴。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

▲▼性感網紅「媁哥」挨告！直播吃棒狀物被控公然猥褻　檢看照片不起訴。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）

此外，嚴世兄弟指出媁哥把嚴偉維出現在新聞媒體上的畫面截圖，再用修圖軟體醜化，並用各種言語嘲諷嚴，因此以違反《著作權法》、涉嫌犯下刑法《公然羞辱罪》提告。然而經高雄地檢署審酌，認為性交易訊息的證據提供只有截圖畫面，無法進一步證明是由她本人發布，而且照片只是穿著清涼並不能算猥褻，變造嚴偉維的照片也未構成公然侮辱，因此處分不起訴。

嚴偉維不服，質疑承辦檢察官「應該有接受評鑑的正當理由」，並再向法院聲請交付審判。經查，法官認為媁哥被控涉及的《兒童及少年性剝削防制條例》40條第2項「意圖營利以網際網路刊登足以引誘、暗示兒童或少年遭受性剝削之虞之訊息」，以及刑法第235條第2項「意圖散布而製造、持有猥褻之影像」等罪嫌，均屬於「告發性質」，而非「告訴」，而且這部分屬於不得再議，因此高檢署檢察長以「駁回處分」處理，自然就不是本案交付審判的範圍。

對於嚴偉維指控媁哥將他的影像修圖醜化，涉嫌違反《著作權法》，法官則認為媁哥修改新聞報導截圖，受侵害的應是新聞媒體的著作權，而非嚴男，與侵犯嚴男肖像權也不能並論，因此判斷只有公然侮辱的部分符合交付審判的範圍。

法官認為媁哥修圖並加註文字，是對嚴男受訪的內容作出回應，雖然不能說沒有負面意涵，但是否造成嚴男人格評價受到貶損，不能一概而論，還必須衡量媁哥打出這些文字的情況背景，北檢以此不起訴處分媁哥，高檢署就再議的部分予以駁回，認定嚴男聲請交付審判「無理由」，予以駁回確定。

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