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女看護下海賣淫還債！穿性感薄紗爆乳迎客　「準備連結」遭逮

▲▼▲基隆市專勤隊接獲線報，12日一舉查獲12名移工賣淫、非法擔任看護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市專勤隊接獲線報，12日一舉查獲12名移工賣淫、非法擔任看護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

移民署基隆市專勤隊於12日執行掃蕩勤務，一舉查獲12名非法外來人口，除在基隆市區查獲越南籍失聯移工賣淫外，也同步查獲外籍非法看護工，全案分別依違反社會秩序維護法及就業服務法查處，也將持續追查幕後不法集團。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊接獲線報，表示基隆市區近來經常有打扮時髦、外型艷麗的外籍女子，深夜搭乘專車單獨進出旅館，行跡相當詭異。經專勤隊員長時間佈線埋伏，於12日深夜當場查獲穿著黑色性感薄紗、正要開門接客的越南籍微姓失聯移工，現場查扣大批保險套和潤滑液，並將其帶回法辦。

經調查發現，31歲的微女原本在新竹當看護工，因為積欠債務，經友人介紹到基隆從事性交易，據微女表示都是透過LINE和友人聯繫，移民署將持續追查是否有幕後不法集團在操控這些賣淫的失聯移工。

▲▼▲基隆市專勤隊接獲線報，12日一舉查獲12名移工賣淫、非法擔任看護。（圖／記者郭世賢翻攝）

另一方，專勤隊亦接獲線報，基隆市某老人安養機構疑有僱用非法看護，為求慎重，專勤隊先會同基隆市政府社會處人員，於12日進入該安養機構訪視，眼尖的移民署幹員一眼就辨識出在院區門口打掃的越南籍人士是失聯移工，現場共計查獲3名越南籍及1名印尼籍失聯移工在該安養院從事非法看護工作。

專勤隊隊長蔡政杰表示，違法滯台外來人口對於國人及合法移工就業權益帶來負面影響，且逾期外來人口喪失合法居留權後，為求生計可能鋌而走險從事賣淫或其他不法活動，影響國內社會安全及秩序，基隆市專勤隊於12日共計查獲11名非法外來人士，未來也將持續會同治安單位不定期查察，展現執法決心，也鼓勵民眾踴躍檢舉，如有發現外國人可能從事不法活動，可向轄區專勤隊報案，基隆市專勤隊檢舉專線為02-2428-7172。

▲▼▲基隆市專勤隊接獲線報，12日一舉查獲12名移工賣淫、非法擔任看護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲專勤隊員連忙要賣淫的女移工先把衣服穿好。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼▲基隆市專勤隊接獲線報，12日一舉查獲12名移工賣淫、非法擔任看護。（圖／記者郭世賢翻攝）

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