日本AV女優「愛沢」赴港賣淫被捕　接客一次6千「賣淫集團抽4千」

▲港警掃黃拘捕多名外籍女子。（圖／翻攝香港警方）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方17日在尖沙嘴一帶掃黃時拘捕了多名外籍賣淫女子，其中一人為日本籍的AV女優「愛沢」。警方調查之後更發現，賣淫集團在社交軟體上招攬客人時，曾用「愛沢」過往的AV作品來進行宣傳。

根據港媒報導，該名日本籍AV女優的藝名為「愛沢」，本名姓「中島」，現年27歲，長相甜美、皮膚白皙，但在日本知名度並不高，屬於3、4線的女優。

▼「愛沢」2019年的作品。（圖／翻攝Telegram）

愛沢是經由在日本認識的華人，安排到香港「半玩半賣淫」，並入住高級酒店，每次性交易的收費約6000至7000港元（約2.4萬至2.8萬元新台幣）。

警方也發現，賣淫集團在社交軟體Telegram上招攬客人時，曾經用愛沢拍攝過的作品進行宣傳。進一步搜尋後可以發現，愛沢2018年時以「中島」的名字正式出道，拍攝多部AV作品，後來又在2019年改用藝名「愛沢」重新出道。

▼「愛沢」是「中島」2019年重新出道時新取的藝名。（圖／翻攝Telegram）

警方透露，出入境限制放寬之後，來香港賣淫的外籍女子數量大增，其中有不少3、4線的日本AV女優，大部分都是透過仲介安排，過來「半玩半賣淫」。

不過，賣淫集團抽取的佣金其實非常高，「愛沢」每次收費6000至7000，其中4000港元（約1.6萬元新台幣）都會被抽走作為佣金，實拿不到一半。