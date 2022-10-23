蔡英文南下力挺李俊俋　批「嘉義市府執行速度太慢」

▲蔡英文南下嘉義參加百工百業挺李俊俋，指黃敏惠施政執行速度慢，影響嘉義市發展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋23日舉辦「嘉義市百工百業挺李俊俋後援會」成立大會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌（影片）、內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安、立法委員王美惠、林俊憲、林宜瑾、前嘉義市長涂醒哲、前議員李退之、民進黨嘉義市議員及參選人皆一同前往嘉義替李俊俋站台。

蔡英文呼籲大家一人拉一票，團結投票支持李俊俋，讓跟中央同心的李俊俋來改變嘉義，用四年拼過去沒有建設的十三年。李俊俋在會中更繼先前的智慧醫療政策，加碼提出社會福利政策，盼與中央一同推動嘉義的經濟發展外、更透過更好的執行力，將每一分錢都用在嘉義市鄉親身上。

蔡英文表示，中央政府這幾年給嘉義市很多預算，卻沒有一個會做事的地方首長來執行，所以要讓有想法、有能力、有規劃的李俊俋來當市長，讓李俊俋來領導嘉義市，推動嘉義重大建設的進展。蔡英文也提到，現任市長過去提的十大計畫只完成三項，市府執行速度太慢還被監察院糾正，嘉義市不是沒有發展的機會跟條件，而是缺少一個有完整中央、地方歷練的人來執行市政。

李俊俋指出，目前嘉義市育兒補助是全國最低的8000元，主張未來第一胎補助增加到兩萬塊，第二胎補助三萬六、第三胎更有六萬六千塊，且已計算過嘉義市財政足以負擔。現今嘉義市府租金補貼僅限中低收入戶可以申請，李俊俋主張只要40歲以下就可以領取，更全面補助65歲以上老人裝假牙，再補助75歲以上老人每年一萬塊進行全身健康檢查，不只要照顧年輕人，更要提升嘉義市的老人福利。

本次「嘉義市百工百業挺李俊俋後援會」成立大會，不只蔡英文總統親自南下嘉義相挺李俊俋，更有嘉義在地各行各業成立百工百業後援會支持李俊俋，李俊俋會中提出育兒補助、租金補貼、老人假牙跟健康檢查的社福政見，希望不只讓年輕人更敢生，也要讓老年人過得好，承諾之後用四年的時間來全速推動嘉義經建發展。