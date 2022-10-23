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黃敏惠授旗嘉義市家長協會　成立「勇媽教育家長志工後援會」　

▲▼ 嘉義市家長協會成立「勇媽教育家長志工後援會」，黃敏惠授旗陳國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市家長協會成立「勇媽教育家長志工後援會」，黃敏惠接受歡呼進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

繼日前幼教後援會成立之後，緊接著嘉義市家長協會也因認同嘉義市長候選人黃敏惠在市長任內的教育政策，於23日號召成立「勇媽教育家長志工後援會」，支持黃敏惠繼續為嘉義市打造優質的教學環境，培養出能影響未來的孩子，也希望匯集家長的力量，一起為教育努力，黃敏惠也親自授旗給後援會總會長陳國慶。

▲▼ 嘉義市家長協會成立「勇媽教育家長志工後援會」，黃敏惠授旗陳國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

勇媽教育家長志工後援會主要幹部來自於嘉義市家長協會，以及各級學校家長會與志工團，其中所有的家長、志工都在陪同孩子接受每一階段教育學習。「市長保護我們的孩子，我們在艱難的時候，也站出來保護市長。」陳國慶說，嘉義市的教育，除了政府，更重要的是家長志工的支持。

▲▼ 嘉義市家長協會成立「勇媽教育家長志工後援會」，黃敏惠授旗陳國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳國慶也說，關鍵的最後一哩路，後援會將併肩和敏惠市長向前行。嘉義市教育處處長林立生也上台感謝，黃敏惠市長為了讓嘉義市的教育環境更好，總是義無反顧的支持。

「謝謝各位志工的加入，你們是照亮這座城市的光。」黃敏惠說，嘉義市的教育能做的好，是因為有一群參與但不干預的家長及志工們，而能夠吸引家長志工陪伴的，是各界努力的教育夥伴。黃敏惠表示，讓教育再扎根，讓這一道光深根在每一個角落，嘉義市一定會不一樣，嘉義市的小孩一定會比別人更好，進而去影響別人，去影響這個世界，走出他要走的路。

▲▼ 嘉義市家長協會成立「勇媽教育家長志工後援會」，黃敏惠授旗陳國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

「謝謝大家給我力量，讓我肩負使命再回來，團結所有人的力量！」黃敏惠表示，在擔任市長任內，將教育作為施政發展主軸，提出「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育願景，經過長時間的努力，成功展現嘉義市五星級的教育優點與特色。黃敏惠說：「感謝每個教育夥伴的努力，將你們心中的熱情化為光，照亮世界。」

黃敏惠競選總部表示，嘉義市是全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市，引領行政院重視，成為全國全面推動照顧學子的國家型教育政策。嘉義市也推動智慧學生證，提供學生到校刷卡、圖書借還作、家長接收訊息推播等，守護孩子安全，讓家長安心。此外，嘉義市推動「一校一特色」教育策略，幫學校找亮點，為孩子搭舞台，鼓勵嘉義市每一所學校、每一位學生都能在自主彈性的探索過程，挖掘教育特色及核心素養。

嘉義市教育家長志工後援會總會長陳國慶、東區會長呂明鍾、西區會長簡彰廷、志工團團長鄭麗惠、總幹事林宗志、前副市長李錫津、南華大學林辰璋副校長、嘉義高中退休校長劉永堂、各校代表等均出席，以行動力全力支持黃敏惠連任成功。

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