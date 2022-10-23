陳時中拋「堤外有人車不關水門」　蔣萬安：喊口號沒辦法解決問題

▲蔣萬安出席「2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市上週因連日大雨，使百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中22日表示，人車都還在堤外卻關水門，若自己當選就絕對不讓此事再發生。國民黨台北市長候選人蔣萬安23日提及，不能以車輛全撤離作為水門關閉依據，若只有喊口號、無心市政，沒有辦法解決問題。

蔣萬安23日下午出席「2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會」，會前接受媒體訪問。針對陳時中稱「只要河堤外有人、車就不關水門」等說法，蔣萬安回應，此次台北市水門事件，問題在於以颱風為基礎的SOP，其實沒辦法應付極端氣候下的強降雨，此次市長不在、副市長請假在家等，沒辦法即時啟動災害應變措施，才造成市民財產損失。

蔣萬安指出，面對這種強降雨、豪大雨來襲使水位上升，當然應該要即時關閉水門，才能降低市民財產損失，避免更大的災害發生，但絕對不是以車輛全撤離作為關水門依據。

蔣萬安強調，以颱風建立的SOP，已無法因應極端氣候下的強降雨，市府應更緊密與氣象局保持聯繫，未來一有必要，就應該趕快畫臨停紅黃線範圍，儘速撤離水門內的車輛，爭取時間降低市民財產損失。

蔣萬安說，市政非常專業，台北市有最優秀的公務人員，且都有一套面對緊急災害的應變措施、策略，現在台北市需要的是會尊重專業、發揮公務員量能的市長，如果只有口號、無心市政，是沒辦法解決問題。