蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

▲蔡英文今天前往嘉義市，向鄉親推薦李俊俋。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文23日南下出席 「2022嘉義市百工百業挺李俊俋後援會成立大會」，她表示，嘉義市前瞻基礎建設的執行率全國倒數第二名，現在的市府想不到、做不到，就換一個市長來做，讓有能力、有企圖心、有專業的李俊俋來做，請大家團結支持李俊俋，讓他「4年拚13年」。

▲蔡英文前往嘉義縣市輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

蔡英文致詞時舉例，嘉義市最重要的建設是污水下水道，這從前市長涂醒哲任內才開始做，4年前市長換人，進度就變慢了，中央一直都很支持，補助經費超過9成，但因現在的嘉義市政府執行的進度太慢，讓監察院糾正，嘉義市政府想不到、做不到，就換李俊俋來做。

值得一提的是，因確診隔離的行政院長蘇貞昌，今天也以視訊影片方式力挺李俊俋，蘇揆表示，嘉義市對台灣的民主運動，非常有貢獻，讓台灣人尊敬，蔡政府也是最照顧嘉義市的政府，包括台中榮總嘉義分院的長照大樓、西區全民運動館等、肉品市場、三座停車場、肉品市場，以及總經費240億的市區鐵道高架化，中央都大力補助，從醫療到交通，蔡政府通通都顧到。

此外，蔡英文上午也前往嘉義縣朴子市，出席嘉義縣長翁章梁暨朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立大會，她細數現在的嘉義縣政績說嘉義縣已經從農業縣，變成農工大縣，不僅農業更加升級，也越來越好遊玩，有越來越多人來觀光，可見翁章梁為嘉義縣的發展，是非常用心，也很打拚，一定要給他最大的支持，年底選舉一定要團結，支持進步的價值，支持「國嘉隊」。