《嘉慶君》陳亞蘭奪視帝　陳時中大呼感動：歌仔戲是咱文化的根

▲陳亞蘭昨晚說「人若照天理，天才會照甲子」，引發迴響。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

第57屆電視金鐘獎10月22日在國父紀念館頒發戲劇類獎項，戲劇節目男主角獎頒給《嘉慶君遊臺灣》的陳亞蘭。民進黨台北市長候選人陳時中23日透過臉書表示，「歌仔戲是咱文化的根」，若他當市長，將努力讓語言伴隨文化長久永存。

陳時中今天透過臉書表示，在緊鑼密鼓的選舉行程之中，得知陳亞蘭以歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》裡的精湛演出，突破並超越性別框架，榮獲評審肯定，奪下第57屆金鐘獎戲劇類節目最佳男主角獎，「我很感動，為她感到高興，也為台灣感到驕傲」，師承歌仔戲國寶楊麗花，一生肩負著傳承使命，除了致力發揚歌仔戲文化，也回饋社會，定期舉辦「關懷獨居老人」公益，陳亞蘭的人生精神與態度讓人敬佩。

陳時中表示，他認為，一個文化的基礎來自語言，以語言的保留為本質，作為台灣的原生劇種，歌仔戲是文化的根，怎麼樣讓語言伴隨文化長久留存，是他當市長，將會不斷努力的目標。

陳時中說，最後，他要分享陳亞蘭感人肺腑的感言致詞，與大家共勉：「人若照天理，天才會照甲子，時機若不好，就要更有勇氣，台灣人手牽手，心連心，共同創造台灣奇蹟」；恭喜金鐘獎的得獎者， 感謝所有辛苦投入、給了觀眾這麼多精彩作品的台灣影藝事業工作者，謝謝大家，「台灣，有你們真好」。