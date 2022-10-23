韓國瑜評陳時中顏值　F彈正妹PO香肩照酸：每次發言都蠢到驚艷

▲韓國瑜與蔣萬安出席「戴錫欽競選總部成立大會」 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前高雄市長韓國瑜23日出席台北市議員戴錫欽競總成立大會時，再次語出驚人，以民進黨市長候選人陳時中長相做文章，比較他與國民黨市長候選人蔣萬安的顏值。對此，擁有甜美臉蛋、F級身材的網紅Queenta郭乃維（Q塔），分享一張露香肩的照片表示，韓國瑜每次發言都蠢到讓人驚艷，如果顏值高就能當市長那她大概要去選副總統了。

韓國瑜、蔣萬安23日下午1時許先後現身戴錫欽競選總部成立大會，三人同框一同造勢。韓國瑜致詞時說，蔣萬安剛提到顏值，讓他百感交集，他很想跟陳時中說，「愁眉苦臉沒有選票，你怎麼越選越苦啊，越苦越選啊」，愁眉苦臉、眉頭深鎖，去拜託選民，當要握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」。韓國瑜此話引起現場韓粉一陣大笑。

韓國瑜接著說，怎麼樣會有選票？台北市是帶領著台灣走向國際的一張最重要名片，一個首都市長要散發陽光、開朗、燦爛，「這個是自長」，如果愁眉不長，你要選民如何把票投給你。

對此，曾擔任國文補教老師，又擁有甜美臉蛋、F級傲人身材的Queenta郭乃維（Q塔）在臉書分享一張露出香肩的照片表示，韓國瑜真的是從不讓人失望，每次發言都蠢到讓人驚艷；她說，「如果顏值高就能當市長，那我大概要去選副總統了」。

▼擁有甜美臉蛋、F級身材的網紅Queenta郭乃維（Q塔），分享一張露香肩的照片表示，韓國瑜每次發言都蠢到讓人驚艷。（圖／Queenta郭乃維臉書）

