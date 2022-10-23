　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「若不是卓冠廷恩恩案遲早被吃案」　林佳龍：要替恩恩爸繼續奮鬥

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

新北市長候選人林佳龍及新北市議員候選人卓冠廷（新北八土樹三鶯）23日上午舉行聯合競選總部成立大會，地點選在卓冠廷出身長大的鶯歌區尖山路上。民進黨新北市長候選人林佳龍致詞時強調，如果不是卓冠廷，「恩恩案」遲早會被吃案，現在他還要替恩恩爸爸繼續奮鬥。

在開場時，卓冠廷的父母、太太洪慈庸、岳父岳母帶著女兒「小鹿」上台向支持者致意，現場民眾高喊「高票當選！」掌聲不斷。洪慈庸表示，卓冠廷是歷經中央、地方不同職務，花了10年栽培出來的人才，回來新北故鄉跟鄉親一起打拼，今天現場大家的任務不只是加油，還要懇託幫忙拉票。

立委蘇巧慧表示，走進會場非常熟悉，每一位好朋友都是他跟卓冠廷的共同好友，也笑稱連從疫情開始後很久不見的朋友都來了。接著，蘇巧慧細數過去爭取的重大建設，包括鶯歌火車站手扶梯翻新，鳳鳴簡易車站、外環道改善、學校操場修繕、教室班班有冷氣，一項一項的建設代表鶯歌都在前進。

蘇巧慧說，鶯歌的希望需要很多年輕世代的努力，尤其在鶯歌長大的子弟，願意回鄉貢獻，大家就會知道這一份衝勁會有多大。她也誇獎卓冠廷，不僅在台中有成績，現在還沒有公職就已經有法律服務、地方鄉親服務，甚至上電視傳達鶯歌人的心聲，她拜託鄉親，讓鶯歌選出自己的代表、民進黨的代表、年輕人的代表，讓他最高票當選，鶯歌人一定要團結支持自己的子弟卓冠廷。

民進黨前主席卓榮泰表示，他是以「宗親代表」的心情來分享，自己30多年選舉生涯第一次替姓「卓」的站台，就像看到30幾年前的自己。他誇獎卓冠廷頭腦好、反應快，他對新北的監督、侯市長施政的缺失，從恩恩案到水災，批判都是快狠準，林佳龍十年栽培卓冠廷，他應該感謝林佳龍，讓卓冠廷訓練學習無間斷。

卓榮泰也說，卓冠廷還沒當議員，但監督市政已經是現在進行式，當選是未來完成式，希望未來能串連林佳龍對交通的專業、冠廷對市政的歷練，讓一號林佳龍、十七號卓冠聽都當選。

基隆市長林右昌說，自己剛就任市長時，財政幾乎快破產，在各縣市排名吊車尾，但這幾年基隆市的負債比已經降低到不到三成，代表民進黨的首長可以用最少經費帶動地方發展。

林右昌說，基隆市雖然負債高，但他一上任，馬上就幫65歲以上長輩裝假牙，基隆市做得到，新北市一樣做得到。他也說，卓冠廷是民進黨栽培、年輕一代最優質的候選人，當過政務官，知道預算怎麼編列、報告書藏了什麼玄機，擔任市議員就能監督市政。

卓冠廷致詞時說，出社會之後，過去十幾年無論是擔任記者還是在立法院當國會助理，都在學習如何跟人互動、選民服務、協調事情，感謝在座貴賓的栽培。他說，訓練完了，人要找到適合的戰場、可以奉獻自己的地方，可以回到故鄉服務，現在就差最後一哩路。

卓冠廷也發表願景，好比讓公園綠地增加、增加警察員額、警員比，讓警察可以照顧更多市民，讓社會福利不要是六都預算墊底。他說，如果沒有林佳龍的栽培，今天不會站在這裡，不會有國會、地方、中央政府歷練的卓冠廷，他拜託土樹三鶯朋友，幫忙卓冠廷，市長選一號，新北大翻新，議員十七號，新北一定贏。

林佳龍表示，卓冠廷回到自己故鄉，是人生一個重大決定，之前有詢問他與慈庸的意見，因為人才大家都在搶，台中也有人要他去選，最後他建議卓冠廷回到故鄉，因為這是他的根、人生精華、已經歷練這麼多的職務，能夠對家鄉有貢獻，「所以冠廷回來了，做我們土樹三鶯的新好議員，選好人才，就有好將來」。

林佳龍指出，卓冠廷經過激烈初選，最後民調第一名來勝出，爭取返鄉服務的機會，但他也很擔心，這一區（土樹三鶯）選區總共六十萬人，鶯歌大概八萬八，民進黨提名六個人，鶯歌就一個，鶯歌「鄉親土親」。他說，卓冠廷已經準備好了，投給他「物超所值」，希望鶯歌可以出一個在地子弟的民進黨市議員，他的當選最重要。

此外，林佳龍強調，如果不是卓冠廷，「恩恩案」遲早會被吃案，現在他還要替恩恩爸爸繼續奮鬥。

▼民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買
北市轎車撞休旅車　無辜外送員「待轉被撞死」
最佳戲劇大遺珠！網「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒
《營業中》客人問「不是說有藝人」　炎亞綸：我綽號汪東城
楊謹華達標「拿獎2標準」還是輸！　他揭投票內幕
人妻自爆偷吃遊戲實況主！　2人親暱照PO粉專
世界紀錄被疑造假！　「登山女神」曾格爾道歉回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

堤外有人車不關水門？　柯文哲：只靠陳時中指揮「早就不知死多少人」

辣模「里唯」化身超級助選員　替父親徐定禎和友軍輔選　

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

韓國瑜評陳時中顏值　F彈正妹PO香肩照酸：每次發言都蠢到驚艷

《嘉慶君》陳亞蘭奪視帝　陳時中大呼感動：歌仔戲是咱文化的根

確診者不能投票惹議　屏東縣長候選人蘇清泉提解套辦法

「若不是卓冠廷恩恩案遲早被吃案」　林佳龍：要替恩恩爸繼續奮鬥

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

堤外有人車不關水門？　柯文哲：只靠陳時中指揮「早就不知死多少人」

辣模「里唯」化身超級助選員　替父親徐定禎和友軍輔選　

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

韓國瑜評陳時中顏值　F彈正妹PO香肩照酸：每次發言都蠢到驚艷

《嘉慶君》陳亞蘭奪視帝　陳時中大呼感動：歌仔戲是咱文化的根

確診者不能投票惹議　屏東縣長候選人蘇清泉提解套辦法

「若不是卓冠廷恩恩案遲早被吃案」　林佳龍：要替恩恩爸繼續奮鬥

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

高雄輕軌成圓一波三折　在地不堪交通壅塞「許願停工」

新北三芝電動公車「充電中突起火」　2輛燒到只剩車架

好市多CEO證實了！　標價上出現「1符號」快買

文青質感裝潢！高雄超夯網美級鴨蓋飯　無骨溫體鴨軟嫩多汁太下飯

堤外有人車不關水門？　柯文哲：只靠陳時中指揮「早就不知死多少人」

MotoGP／杜卡迪距離世界冠軍「真的只差1步」！馬來西亞站最速報

北市轎車撞休旅車　待轉格機車遭波及噴飛！無辜外送員不治

辣模「里唯」化身超級助選員　替父親徐定禎和友軍輔選　

規劃「圍台軍演」基礎　中共新任軍委副主席「長期服役台海前線」

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

傳基層醞釀抗議「波波牙醫」　陳時中：我是關後門的人

陳畫遭棄回收區？　黃：珍惜禮物

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

更多熱門

相關新聞

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

台北市議員候選人戴錫欽競選總部今（23日）成立，國民黨多位大咖現身造勢。不過，外界本預期前總統馬英九有機會與前高雄市長韓國瑜同台，但最終馬離開約五分鐘後，韓才到場；而當韓到舞台前時，現場韓粉激烈歡呼、簇擁，造成隨後抵達的蔣萬安得先在舞台旁等了一下。

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

陳時中北市支持度曾超過8成！　她嘆：選成這樣要怪誰？

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

韓國瑜譏陳時中愁眉苦臉沒選票　「選民會認為是否欠你錢沒還」

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

關鍵字：

林佳龍卓冠廷恩恩案2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面