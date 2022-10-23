「若不是卓冠廷恩恩案遲早被吃案」　林佳龍：要替恩恩爸繼續奮鬥

▲民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

新北市長候選人林佳龍及新北市議員候選人卓冠廷（新北八土樹三鶯）23日上午舉行聯合競選總部成立大會，地點選在卓冠廷出身長大的鶯歌區尖山路上。民進黨新北市長候選人林佳龍致詞時強調，如果不是卓冠廷，「恩恩案」遲早會被吃案，現在他還要替恩恩爸爸繼續奮鬥。

在開場時，卓冠廷的父母、太太洪慈庸、岳父岳母帶著女兒「小鹿」上台向支持者致意，現場民眾高喊「高票當選！」掌聲不斷。洪慈庸表示，卓冠廷是歷經中央、地方不同職務，花了10年栽培出來的人才，回來新北故鄉跟鄉親一起打拼，今天現場大家的任務不只是加油，還要懇託幫忙拉票。

立委蘇巧慧表示，走進會場非常熟悉，每一位好朋友都是他跟卓冠廷的共同好友，也笑稱連從疫情開始後很久不見的朋友都來了。接著，蘇巧慧細數過去爭取的重大建設，包括鶯歌火車站手扶梯翻新，鳳鳴簡易車站、外環道改善、學校操場修繕、教室班班有冷氣，一項一項的建設代表鶯歌都在前進。

蘇巧慧說，鶯歌的希望需要很多年輕世代的努力，尤其在鶯歌長大的子弟，願意回鄉貢獻，大家就會知道這一份衝勁會有多大。她也誇獎卓冠廷，不僅在台中有成績，現在還沒有公職就已經有法律服務、地方鄉親服務，甚至上電視傳達鶯歌人的心聲，她拜託鄉親，讓鶯歌選出自己的代表、民進黨的代表、年輕人的代表，讓他最高票當選，鶯歌人一定要團結支持自己的子弟卓冠廷。

民進黨前主席卓榮泰表示，他是以「宗親代表」的心情來分享，自己30多年選舉生涯第一次替姓「卓」的站台，就像看到30幾年前的自己。他誇獎卓冠廷頭腦好、反應快，他對新北的監督、侯市長施政的缺失，從恩恩案到水災，批判都是快狠準，林佳龍十年栽培卓冠廷，他應該感謝林佳龍，讓卓冠廷訓練學習無間斷。

卓榮泰也說，卓冠廷還沒當議員，但監督市政已經是現在進行式，當選是未來完成式，希望未來能串連林佳龍對交通的專業、冠廷對市政的歷練，讓一號林佳龍、十七號卓冠聽都當選。

基隆市長林右昌說，自己剛就任市長時，財政幾乎快破產，在各縣市排名吊車尾，但這幾年基隆市的負債比已經降低到不到三成，代表民進黨的首長可以用最少經費帶動地方發展。

林右昌說，基隆市雖然負債高，但他一上任，馬上就幫65歲以上長輩裝假牙，基隆市做得到，新北市一樣做得到。他也說，卓冠廷是民進黨栽培、年輕一代最優質的候選人，當過政務官，知道預算怎麼編列、報告書藏了什麼玄機，擔任市議員就能監督市政。

卓冠廷致詞時說，出社會之後，過去十幾年無論是擔任記者還是在立法院當國會助理，都在學習如何跟人互動、選民服務、協調事情，感謝在座貴賓的栽培。他說，訓練完了，人要找到適合的戰場、可以奉獻自己的地方，可以回到故鄉服務，現在就差最後一哩路。

卓冠廷也發表願景，好比讓公園綠地增加、增加警察員額、警員比，讓警察可以照顧更多市民，讓社會福利不要是六都預算墊底。他說，如果沒有林佳龍的栽培，今天不會站在這裡，不會有國會、地方、中央政府歷練的卓冠廷，他拜託土樹三鶯朋友，幫忙卓冠廷，市長選一號，新北大翻新，議員十七號，新北一定贏。

林佳龍表示，卓冠廷回到自己故鄉，是人生一個重大決定，之前有詢問他與慈庸的意見，因為人才大家都在搶，台中也有人要他去選，最後他建議卓冠廷回到故鄉，因為這是他的根、人生精華、已經歷練這麼多的職務，能夠對家鄉有貢獻，「所以冠廷回來了，做我們土樹三鶯的新好議員，選好人才，就有好將來」。

林佳龍指出，卓冠廷經過激烈初選，最後民調第一名來勝出，爭取返鄉服務的機會，但他也很擔心，這一區（土樹三鶯）選區總共六十萬人，鶯歌大概八萬八，民進黨提名六個人，鶯歌就一個，鶯歌「鄉親土親」。他說，卓冠廷已經準備好了，投給他「物超所值」，希望鶯歌可以出一個在地子弟的民進黨市議員，他的當選最重要。

此外，林佳龍強調，如果不是卓冠廷，「恩恩案」遲早會被吃案，現在他還要替恩恩爸爸繼續奮鬥。

▼民進黨新北市長候選人林佳龍力挺議員候選人卓冠廷。（圖／卓冠廷競選辦公室提供）

