「在此先致歉！」被質疑登山紀錄造假　曾格爾發長文回應了

▲曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）



記者曾筠淇／綜合報導

曾格爾近日被登山界好手質疑，13小時攻頂第8高峰的紀錄疑似造假。如今她也發長文反擊，「官方認證不是隨便就可以拿到的，更不可能買通」，她甚至還提供了認證單位、攀登公司的聯繫方式，就是要證明自己的清白。

曾格爾透過臉書粉專「曾格爾 Grace Tseng」發文表示，「官方認證不是隨便就可以拿到的，更不可能買通，它有一定的流程與認證方式」，倘若這麼容易就能買到，那過去應該有不少有錢的登山家都能不斷打破紀錄，不會輪到她才挑戰完成。

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針對過往無氧、速攀的質疑，曾格爾強調，「整個登山過程絕對是非常透明且公開」，她已經連續5座8000米都是跟挪威女性登山家克莉絲汀團隊同時挑戰，沿途會看到彼此，登頂、見面也會打招呼、相互打氣。

而這次第8高峰馬納斯盧峰的攀登，曾格爾也說，她能夠快速抵達頂峰，不敢說自己多厲害，但一定是天時、地利、人和，「登頂就算同一條路 ，不同季節、不同時間、不同天候出發，時間花費就可能相差數倍」。

曾格爾強調，不同運動根本無法相比，而登山本來就是以健康開心為主的活動，不需要比較，更不該有輸贏的二元對立心態，「我以突破傳統思維，創出登山界的新成績，而讓以此維生的專家有所顧慮，在此先行致歉。但我認為的生命存在意義之一，應該是突破而非承襲。」

曾格爾最後也提供認證單位、攀登公司的聯繫方式，「如果還是有疑慮的人可以直接聯絡他們！」就是要證明自己的清白。

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