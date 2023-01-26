女子獨攀馬崙山回程迷途受困山谷　搜救員連夜救援尋獲

▲女子獨攀馬崙山回程迷途受困山谷，警消前往救援。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一名陳姓女子昨日獨自到台中市和平區馬崙山登山，傍晚回程時因天色昏暗在登山步道約3k處走錯叉路受困在山谷間，下方是深不見底的懸崖峭壁，因體力用盡怕發生意外立即報警求援。消防局接獲報案後立即出動人員前往搜尋，在晚間9時許尋獲後帶往步道上，在今(26)日凌晨回到登山口自行離去。

台中市消防局表示，昨(25)日18時18分接獲民眾報案，一名登山民眾(陳姓，女，年約51歲)於馬崙山3K附近偏離步道迷途請求協助，立即派遣谷關、和平分隊由谷關分隊白秉承帶隊共2車4人前往救援。搜救人員於21時15分接觸迷途民眾，民眾肢體無力，無外傷，協助返回步道並往登山口移動。於今(26)日00時18分返回登山口停車處，迷途民眾不須就醫自行返家。

當地泰雅族居民表示，馬崙山在日據時代在5k附近設有駐在所及學校，有許多的遺址在附近，當時是非常熱鬧的地方。熟知門路的山友都會順道去看看當時的歷史情景。但也會造成許多登山民眾誤入小徑迷途，此次迷路地點路徑應該算很明顯，可能在彎道處沒注意就往左邊叉路直走下去到深谷而無法爬上來。