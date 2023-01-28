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社會 社會焦點 保障人權

獨 ∕ 春節連假台中和平山難頻傳　「迷路+墜谷+摔傷」連6意外

記者哈勇嘎奧／台中報導

連續10天連假出遊民眾增多，今年又有寒流報到許多人也瘋追雪，在台中市山區的熱門登山路線也是許多山友的最佳戶外活動選擇，但也接連發生6起的登山意外發生。今(28)日又有民眾前往谷關七雄的波津加山登山，不慎滑倒造成頭部有10公分撕裂傷，搜救人員獲報也立即趕往救援，所幸順利下山自行駕車離去。

▲▼ 。（圖／記者）

▲台中消防今（28）日獲報在波津加山步道有山友滑倒、頭部受傷需要協助。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

大年初二開始就有民眾登東卯山迷途，初四屋我尾山及馬崙山也有民眾迷途、初六在阿冷山及唐麻丹山蝴蝶谷有民眾摔傷，一人較為嚴重由空勤黑鷹直升機吊掛送醫，今初七又有山友在波津加山滑倒頭部摔傷，年假至今已發生6起山難意外發生，甚至一天有2起接連發生讓搜救人員疲於奔命。

▲▼ 。（圖／記者）

台中市消防局今(28)日12時19分接獲民眾報案指出，在波津加山步道三角點處有山友滑倒撞及頭部受傷請求協助，勤務中心立即派出谷關、和平分隊共4人前往，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊救援。搜救人員在步道0.7k接觸傷者，傷者表示在波津加山三角點下鐵梯時不慎滑倒，撞擊到頭部，檢視頭部有10公分撕裂傷、身上也有多處擦傷，給予包紮止血後慢慢護送下山。

消防局二大隊大隊長余易祐表示，今年春節有十天假期，許多民眾都會前往登山，但山難意外頻傳，呼籲山友登山前要注意自身狀況量力而為，攜帶保暖禦寒衣物及照明設備，並做好登山前置工作，如有迷途意外時應保持冷靜，立即報案待在原地等待救援。

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