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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迷路成登山事故主因之一　各國家公園已完成602面可通話地點標示

▲登山。（圖／ETtoday資料照）

▲登山。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

農曆春節10天連假，許多民眾規劃登山迎接新春，內政部提醒民眾，登山前務必做好安全自主管理，備好防滑配備，查詢行程路況及天氣資訊，下載離線地圖，擬定完整的登山計畫，做好準備再上山。

事前準備降低創傷風險 詢醫備藥預防高山症

內政部統計，近3年玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園山域意外事故發生原因，主要為「創傷」（佔31％）、「高山症」（佔15％）、「迷路」（佔14％）與「墜谷」（佔14％），推測與園區登山路線多為高海拔、長距離、爬升高、地質敏感等複雜地形有關，加上個人體能、裝備、風險評估與應變計畫等事前準備不足，導致易發生山域事故。

內政部呼籲，山永遠都在，民眾登山前務必落實登山安全風險自主評估管理，平時鍛鍊體能，上山時量力而行。到高海拔山區前，宜諮詢旅遊醫學門診或其他具高山醫學專業的醫療人員，如須服用藥物，應先備妥攜帶。

爬升至高海拔區域，隨時衡量自身體力、路況、負重等條件，謹慎規劃爬升速度。如出現疑似高山症時，應立即下撤降低海拔高度，減緩不適症狀，切勿硬撐無視身體警示。

迷途切記STOP 雪地三寶防墜谷

內政部另提醒，登山前務必規劃好路線，可評估選擇攜帶適合的衛星通訊裝置，並善用智慧型手機離線地圖功能或紙本地圖，降低登山迷途與失聯風險。

萬一迷途時，也不要驚慌保持冷靜，務必記住「STOP」口訣，S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，若無法回到原路，應留在原地；O（Observe）觀察環境及能暫時躲避空間，避免下切溪谷；P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，防止失溫。另正確使用雪地三寶：岩盔、冰爪及冰斧（或登山杖等），也可避免滑落或墜谷，保障個人登山安全。

此外，各國家公園管理處已完成602面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援，或是善用手機離線地圖APP，除透過共享軌跡路線來避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

落實無痕山林 維護環境秩序

為兼顧登山活動與山林保護，內政部建議民眾入園登山前可以至「台灣國家公園」、「台灣登山申請一站式服務網」與「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」等網站，預先瀏覽各國家公園登山情報等資訊。內政部也再次提醒國人，在入園登山期間，遵守國家公園法等法令規定，並落實「無痕山林」精神，共同維護山林環境與秩序。

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