疫情下舉辦冬奧成功　蔡奇順利入常料接中央書記處第一書記

▲中共第二十屆中央政治局常委排序第五的蔡奇。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共今（23）日由連任成功的中央總書記習近平率領新任政治局常委亮相，7名常委中，有4名新面孔，除習近平外僅王滬寧和趙樂際留任。其中，被認為是「習家軍」成員之一的北京市委書記蔡奇順利進入常委名單，排序第五，預計會接下中共中央書記處第一書記之職。

▲北京市委書記蔡奇在冬奧舉辦期間致詞。（圖／CFP）

蔡奇現年66歲，福建龍溪人，曾任福建省委辦公廳副主任，福建三明市委副書記、副市長及市長。蔡奇1999年調往浙江，在浙江任職期間，與擔任代省長及省委書記的習近平共事6年左右，響應習近平提出的八八戰略。

由於蔡奇在福建和浙江皆在習近平治下，為習近平舊部，因此被列入習家軍「之江新軍」成員之一。蔡奇在2016年接下2022北京冬奧執行主席，在2022新冠疫情持續之際，以「閉環」方式順利完成任務，成為大陸防疫成果最好的「大外宣」，被外界視為拿下「常委」位置的重要參考之一。

▲新任政治局常委中身高最高的蔡奇被視為習近平「之江新軍」一員。（圖／CFP）

不過，蔡奇在任內曾對北京市「外來人口」進行大規模整治，讓不少懷著夢想進京的「北漂」族群失依，只能選擇搬到離中心城區更遠的地區居住，一度讓蔡奇的「仕途」蒙上陰影。

反映在外界預測中，蔡奇非是「入常」的當紅炸子雞，不過，中共二十屆一中全會會議結束後，蔡奇隨著習近平等常委緩步走進「金色大廳」與中外媒體見面，排在第五位進入會場的蔡奇，預計將接下中共中央書記處第一書記之職，繼續輔佐「老長官」習近平，在仕途上更進一步。