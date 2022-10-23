中共「政壇明星」胡春華出局　未入選常委、政治局委員

▲胡春華（左二）不僅未入常，而且落選中央政治局委員。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著中共二十大政治局常委出爐，被視為熱門人選之一的胡春華確定落選，甚至未被列入中央政治局委員，僅保留中央委員身分，引發熱議。

59歲的胡春華與韓正、孫春蘭、劉鶴，同時擔任中國國務院副總理，他排名第三，負責主管三農、扶貧、商務、貿易工作，還擔任中央農村工作領導小組組長，2019年兼任國家脫貧攻堅普查領導小組組長。

胡春華連續擔任十八、十九屆中共政治局委員，是當中最年輕的政委，一度被視為政壇明星。紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄曾指出，胡春華主管的是習近平比較重視的扶貧一類的工作，為其中共二十大升任常委帶來優勢。

《華爾街日報》2021年5月亦曾報導稱，中共考慮由胡春華接替另一位副總理劉鶴，擔任中美全面經濟對話牽頭人，不過被大陸商務部否認。

▲胡春華。（圖／翻攝自百度百科）

如今胡春華不僅未入常，而且落選政治局委員，外界認為是他烙印在身上的共青團背景，加上同為「團系」的中國國務院總理李克強、政協主席汪洋雙雙卸任，被視為「團派」退出中共政治舞台。

據今早公佈的名單，新一屆常委分別是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希，幾乎都為「習家軍」，他們會是中共未來五年的最高領導層。

據悉，胡春華出生於1963年4月1日，北京大學中文系畢業，中共中央黨校在職研究生學歷，曾擔任中國共青團中央書記處第一書記、河北省人民政府省長、中共內蒙古自治區黨委書記、中共廣東省委書記等職。