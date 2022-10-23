波波牙醫爭議！陳時中任內放寬現喊反對　黃珊珊：好漢做事不敢當

▲黃珊珊出席陳思宇競總成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

《醫師法》今年5月修法，附帶決議欲讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試且開放更多實習名額，時任衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中雖表態反對附帶決議，但對內容始終閃躲。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日批評陳時中「好漢做事不敢當」。

黃珊珊23日上午出席民眾黨士林北投選區議員候選人陳思宇競選總部成立大會，針對陳時中稱反對《醫師法》附帶決議，但對實質內容打太極？黃珊珊回應，公平正義是台灣最重要標準，該程序以前就有相關規範，若在陳時中擔任衛福部長任內放寬，那就要說清楚，「現在又說你反對，那前面是一場誤會嗎？大家抗議是抗議假的嗎？」

黃珊珊表示，怎麼一個人好漢做事不敢當，陳時中一人做事一人當，請說清楚該政策到底怎麼一回事，且為民進黨立委提案，「整件事情是要將台灣人所有標準一次打破嗎？我們將來考試、牙醫品質是什麼？國家要走向什麼方向？應該要先說清楚前提，才能知道政策怎麼做，而不是今天這樣、明天又那樣。」

立法院於今年5月30日三讀通過「醫師法部分條文修正案」，對國外醫學及牙醫科系的台灣人畢業生一視同仁，必須經過學歷甄試才能在台實習，參加國考取得執照後職業；但民進黨立委賴惠員等人提案附帶決議，只要台灣學生在今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等牙醫科系的「入學許可」，返台就不用再接受學歷甄試，還可免去長時間排隊等候實習，引發基層牙醫不滿。