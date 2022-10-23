低溫下探16度！可能又有颱風　共伴效應發威「下週末再迎強降雨」

▲昨日北、東出現猛烈雨勢，專家示警，下週末可能又有強降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

昨日受到熱帶性低氣壓TD26外圍水氣移入影響，北部、東半部出現明顯降雨，氣象專家提醒，下週仍是東北風型的天氣，且可能又會有低壓或颱風生成，下週末有機會再有類似的共伴雨勢出現，另明後天受東北季風影響，低溫可能下探16度。

氣象達人彭啟明在臉書貼文指出，目前東北季風增強當中，後面有偏乾冷空氣，雨勢在晚上時候會逐步減緩。

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彭啟明提醒，下週都還是東北風型的天氣，相對之下天氣較穩定，只有迎風面雲量較多偶雨，下週可能還有低壓或颱風生成，下週末可能又再有類似的共伴雨勢出現。

▲下週可能會有熱帶系統發展。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險貼文表示，今日強降雨的機會降低，但南方水氣持續北上、東北季風增強，北海岸到東北角、宜蘭等地區仍然會累積較多的雨量，午後南部山區也有短暫雨或雷雨。

預計明後兩天仍受東北季風影響，大氣中層有乾空氣移入，迎風面降雨將明顯減少，中北部因雲量減少，夜晚到清晨局部空曠地區、山或丘陵間的低地有輻射冷卻作用，低溫可能降至16-18度。

週三到週四東北季風減弱，轉偏東到東北風環境，各地的天氣狀況與週一、週二類似，白天溫度會回升2-3度，預估週末期間在菲律賓到南海有熱帶擾動發展，導致海峽的東北風又會再度增強，而熱帶擾動外圍的水氣可能在週日北上至台灣附近。