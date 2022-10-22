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奈格颱風最快明上午生成！週末雨彈襲北台灣　冷空氣報到低溫19度

▲▼熱帶低壓最快明天上午增強為颱風，今明兩天受其外圍環流影響，北台灣雨勢明顯。（圖／氣象局提供）

▲熱帶低壓最快明天上午增強為颱風，氣象局提醒，今明兩天北台灣可能有大雨或豪雨。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

熱帶性低氣壓持續進逼，根據中央氣象局今（22日）上午8時最新預報，預計最快明天（23日）上午增強為今年第22號颱風「奈格」，儘管不會直接影響台灣，但受到其外圍環流影響，今天各地都有降雨機率，明天起隨東北季風增強，天氣也轉涼，下週一、二最低溫下探19度，而今明兩天東北部、基隆北海岸與大台北山區，可能有大雨或豪雨，東部則有大雨，民眾外出記得攜帶雨具。

▲▼熱帶性低氣壓TD26靠近台灣，10/22上午最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

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▲熱帶低壓最快明天上午增強為「奈格」颱風。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

熱帶低壓（TD）今天上午8時中心位置，在恆春南南西方250公里的海面上，以每小18公里速度，向西朝南海及中南半島方向移動，中央氣象局預報員張承傳表示，未來環境有利發展，預計TD進入南海後比較可能增強為颱風「奈格」，預估最快明天上午增強為「奈格」颱風，但因為逐漸遠離台灣，不會直接影響台灣。

▲▼熱帶低壓最快明天上午增強為颱風，今明兩天受其外圍環流影響，北台灣雨勢明顯。（圖／氣象局提供）

▲熱帶低壓最快明天上午增強為「奈格」颱風，對台灣沒有直接影響。（圖／氣象局提供）

不過，張承傳提醒，今天受到TD外圍環流影響，各地都有降雨機率，今天凌晨至今，北台灣與蘭嶼及綠島都有明顯降雨，氣象局目前針對北北基宜東（蘭嶼及綠島）發佈大雨特報，今天東北部、基隆北海岸與大台北山區，可能有大雨或豪雨，東部則有大雨發生機率，民眾外出記得攜帶雨具。

張承傳指出，隨東北季風今晚增強及南下，明天降雨轉為以迎風面的桃園以北、東北部與東部為主，其他地區大致為多雲型態，中南部平地午後也有短暫陣雨，各地天氣也會轉涼，下週一、二（24、25）受東北季風影響，北台灣天氣較涼，預估最低溫下探19到20度，其他地區早晚也偏涼，這兩天由於水汽減少，剩下大台北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼熱帶低壓最快明天上午增強為颱風，今明兩天受其外圍環流影響，北台灣雨勢明顯。（圖／氣象局提供）

▲隨著東北季風增強，明起轉涼，北台灣週一、二最低溫下探19度。（圖／氣象局提供）

預計東北季風下週三（26日）稍減弱，張承傳表示，各地清晨仍有點涼，但白天起氣溫稍回升，天氣也轉趨穩定，剩下東北部有局部短暫雨，大台北山區及東部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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