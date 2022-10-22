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快訊／北市府：百齡堤外停車場「明早恐積水」請盡速移車

▲▼快訊／北市府：百齡堤外停車場「明早恐積水」請盡速移車。（圖／北市府）

▲北市府交通局提醒，百齡左右岸堤外停車場明早有積水可能，請民眾盡速移車。（圖／北市府）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市政府交通局22日晚間表示，因應熱帶性低氣壓及東北季風共伴效應，百齡左右岸堤外停車場預估明天（23日）有積水可能，目前開放士林區疏散門周邊附條件紅黃線停車，提醒民眾儘速移車。另外，三腳渡堤外停車場明天上午可能積水，請勿將車輛停至堤外停車場。

交通局指出，因應熱帶性低氣壓及東北季風共伴效應，工務局水利工程處預估百齡左右岸堤外停車場23日一早有積水可能，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自即日起開放士林區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，同時該區域路邊停車暫停收費，請民眾儘速移車。

士林區開放停車範圍如下：

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一、中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

二、承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

至於法定禁停區域，包括路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所仍禁止臨時停車。

另外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

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