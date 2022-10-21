今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

▲熱帶性低氣壓TD26靠近台灣，氣象局發布熱帶性低壓特報。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓直逼台灣，預估今(21日)晚到明天(22日)上午靠台灣最近，北部、東北部有大雨或豪雨，若強度增強，最快明天下午有機會生成第22號颱風「奈格」；此外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展機率，時間點恐怕又將落在下週週末。

中央氣象局預報員趙竑表示，因熱帶低氣壓影響，今晚到明天白天水氣比較多，北部、東半部降雨明顯，包括基隆北海岸、宜花等東北部、大台北山區等地，降雨明顯、雨勢大，會有局部大雨，但這波降雨沒有上週末大，不過還是要留意。

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明天(22日)晚上到週日(23日)熱帶性低氣壓通過巴士海峽進入南海，外圍水氣移入台灣，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢較大、較持續，東北部降雨最明顯，宜蘭有局部大雨或豪雨發生。

週日東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區晚間起亦轉涼；下週一(24日)過後雨勢逐漸緩和，但受東北季風影響，溫度將下降。

▲熱帶低氣壓TD26最新路徑。（圖／氣象局）

趙竑表示，熱帶性低氣壓一路向西，今天晚上到明天上午離台灣最近，靠近台灣這段期間，以熱帶低氣壓強度通過機率最大，預計最快明天(22日)下午進入南海後有變輕度颱風機率，台灣不會發海警，若熱帶低氣壓強度增強生颱，強度可能在輕颱下限。

趙竑指出，未來一週菲律賓東方海面還有熱帶系統發展機率，但強度、位置及路徑不確定性仍大，目前各界預測路徑包括往日本或菲律賓，取決未來太平洋高壓強度，預測時間點在下週末可能性高，但研判對台灣影響小。

由於10月週末頻遇上颱風生成，氣象局表示，颱風秋天生成和移動方向都很類似，與尼莎颱風相似，未來溫度往下降，颱風生成環境條件越來越差，11月若還有颱風生成，頂多就是在外海，對台灣不會有太大影響。