　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

▲▼熱帶性低氣壓TD26靠近台灣，氣象局發布熱帶性低壓特報。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲熱帶性低氣壓TD26靠近台灣，氣象局發布熱帶性低壓特報。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓直逼台灣，預估今(21日)晚到明天(22日)上午靠台灣最近，北部、東北部有大雨或豪雨，若強度增強，最快明天下午有機會生成第22號颱風「奈格」；此外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展機率，時間點恐怕又將落在下週週末。

中央氣象局預報員趙竑表示，因熱帶低氣壓影響，今晚到明天白天水氣比較多，北部、東半部降雨明顯，包括基隆北海岸、宜花等東北部、大台北山區等地，降雨明顯、雨勢大，會有局部大雨，但這波降雨沒有上週末大，不過還是要留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天(22日)晚上到週日(23日)熱帶性低氣壓通過巴士海峽進入南海，外圍水氣移入台灣，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢較大、較持續，東北部降雨最明顯，宜蘭有局部大雨或豪雨發生。

週日東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區晚間起亦轉涼；下週一(24日)過後雨勢逐漸緩和，但受東北季風影響，溫度將下降。

▲▼熱帶低氣壓TD26最新路徑。（圖／氣象局）

▲熱帶低氣壓TD26最新路徑。（圖／氣象局）

趙竑表示，熱帶性低氣壓一路向西，今天晚上到明天上午離台灣最近，靠近台灣這段期間，以熱帶低氣壓強度通過機率最大，預計最快明天(22日)下午進入南海後有變輕度颱風機率，台灣不會發海警，若熱帶低氣壓強度增強生颱，強度可能在輕颱下限。

趙竑指出，未來一週菲律賓東方海面還有熱帶系統發展機率，但強度、位置及路徑不確定性仍大，目前各界預測路徑包括往日本或菲律賓，取決未來太平洋高壓強度，預測時間點在下週末可能性高，但研判對台灣影響小。

由於10月週末頻遇上颱風生成，氣象局表示，颱風秋天生成和移動方向都很類似，與尼莎颱風相似，未來溫度往下降，颱風生成環境條件越來越差，11月若還有颱風生成，頂多就是在外海，對台灣不會有太大影響。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同地方
金鐘／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！網驚：看不出51歲了
金鐘／蔡尚樺「胸前晃動」太猛！　一轉側身全場噴鼻血
快訊／焦凡凡金鐘緊張卡詞！　婁峻碩護愛發聲
金鐘／卓文萱破尺度中門大開！「東西半球被看光」激辣
金鐘／竇智孔正妹妻不藏了！　禮服「胸前開一道」超火辣
金鐘獎／訪問到一半「焦凡凡突伸手」！暖心舉動全被拍
解扣擺拍！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸
今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成
唐綺陽「激瘦12公斤」 ！　靠2招成功減肥
最新民調！　張善政、鄭運鵬差距曝光
快訊／搶救台股！　金管會再祭出兩大招

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

「現在池邊抓不到魚了」！陳吉仲揭這些關鍵：石斑價格很好

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽怒了：娶這什麼老婆…人妻怕爆

3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

「4生肖」年底絕地大翻身！命理師：愛情、事業、財運一路發

颱風「奈格」最快明生成　水保局提醒：有劇烈降雨要加強戒備

老婆突喊要「借精生子」想懷混血寶寶！　他猶豫：該讓步嗎？

今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

台東+301確診案例！　衛生局籲民眾持續落實防疫措施

她家境富裕！男友嫌「香皂是窮人用的」嗆：有錢就多花一點

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

「現在池邊抓不到魚了」！陳吉仲揭這些關鍵：石斑價格很好

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽怒了：娶這什麼老婆…人妻怕爆

3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

「4生肖」年底絕地大翻身！命理師：愛情、事業、財運一路發

颱風「奈格」最快明生成　水保局提醒：有劇烈降雨要加強戒備

老婆突喊要「借精生子」想懷混血寶寶！　他猶豫：該讓步嗎？

今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

台東+301確診案例！　衛生局籲民眾持續落實防疫措施

她家境富裕！男友嫌「香皂是窮人用的」嗆：有錢就多花一點

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

兄弟今晚封王戰預售破萬！德保拉期待看到黃色彩帶

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

金鐘獎／蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同的地方

金鐘獎／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！高衩開到腿根…網驚：看不出51歲了

暖心主人自製紙箱！載「18歲癱瘓狗」騎車趴趴走：讓牠隨時兜風

保全睡死「感應門半夜大開」　嗆嗶嗶叫太吵！住戶火：玩電動也好

季後賽疫情遞補避免有Bug！確診要「國家認證」

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

恩客暈船娶了！妻4年忍不住...他翻一包套套崩潰

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

不想收到什麼競選小物？網友點名1物

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

掛婦產科！「沒發生過性行為」醫驚訝讚1句

王必勝鬆口：確診居隔7+7擬放寬！

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

更多熱門

相關新聞

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

隨熱帶性低氣壓接近巴士海峽，今天下半天轉有雨天氣，氣象局表示，熱帶低壓預計今晚到明天清晨通過巴士海峽，將帶來水氣開始降雨，北部、東北部嚴防大雨；熱帶低壓預估遠離台灣進入南海後，將有機會發展成輕度颱風，時間點可能在週日(10/23)。屆時將生成第22號颱風「奈格」Nalgae。

熱帶氣壓逼近！今下半天變天　週末豪雨彈「紫爆熱區曝」

熱帶氣壓逼近！今下半天變天　週末豪雨彈「紫爆熱區曝」

北市防災失靈　彰顯氣候政策重要

北市防災失靈　彰顯氣候政策重要

明晚變天！熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

明晚變天！熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

又有熱帶低氣壓生成！成颱機率曝　週六清晨最靠台灣

又有熱帶低氣壓生成！成颱機率曝　週六清晨最靠台灣

關鍵字：

天氣氣象局大雨豪雨颱風奈格

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面