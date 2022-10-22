熱帶低壓成颱時間曝！東北季風南下　今明北部東部留意豪大雨

▲天氣風險公司提醒，今明兩天北部與東部要留意豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

熱帶低氣壓目前位於台灣南南西海面約兩百多公里，天氣風險管理公司稍早表示，預估將一路往西朝越南移動，今（22日）天下半天不排除有些機會增強為颱風，但因逐漸遠離台灣，不是影響台灣天氣主因，比較注意的是今晚到明（23日）天因東北季風顯著增強，北、東部將有連續降雨，也有機會伴隨較大雨勢，預估累積雨量將可達豪大雨等級。

根據天氣風險公司今天最新分析，熱帶低壓今天將通過巴士海峽進入南海，東北季風則是今晚至明日才會再較顯著增強，由於有點錯開，加上熱帶低壓相對較弱，所以還不至於完美搭配產生驚人的共伴效應降雨，但是今天受到熱帶低壓環流導致台灣附近水氣增多，迎風面的北、東部、恆春半島為陰有短暫陣雨，降雨相對較頻繁，日累積雨量仍有機會達局部大雨等級，背風處的中南部影響就小。

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天氣風險公司表示，這波降雨最快要到明天晚間到下週一，慢慢隨著北方乾冷空氣移入後，天氣逐漸好轉，剩下迎風面北海岸至東北部多少有點地形降雨，而氣溫也將在明天起由北往南逐漸下滑，北、東部氣溫約落在21至26度，中南部22至30度，北東部整天偏涼而中南部日夜溫差大，尤其下週一至週三環境偏乾下，輻射冷卻效應更顯著，夜晚清晨低溫都是有機會下探到17至20度的，請民眾留意氣溫變化。