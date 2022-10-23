新一屆中共常委7人亮相！　上海書記李強在列

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平今（23）日正式開啟第三任期，而備受矚目的政治局常委亦隨之亮相，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希，他們會是中共未來五年的最高領導層。值得注意的是，李強因今年3月因「上海封城」飽受批評，不過看來並不影響仕途，很高機率會擔任下一任中國國務院總理。

▲中共二十大22日閉幕 。（圖／記者任以芳攝）

中共二十屆一中全會今日午間登場，由新選出的205名中央委員推選當屆25名政治局委員、常委及總書記，並決定中共中央軍委正副主席及軍委委員。

七大常委中，69歲的習近平、67歲的中央書記處書記王滬寧、65歲的中紀委書記趙樂際為續任常委。李強、蔡奇、丁薛祥，以及李希則為新晉常委。

按照中共慣例，常委的排序預示各自的職務，第二和第三順位會擔任中國國務院總理，以此來看，李強和趙樂際是高機率人選。不過，最終結果須等到明年3月的全國兩會才會揭曉。



▲李強。（圖／翻攝自百度百科）

據悉，63歲的李強是中央政治局委员、上海市委書記，曾任江苏省委书记、江蘇省人大常委会主任、浙江省委副书记、浙江省长等。

60歲的丁薛祥是中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任、中央和國家機關工委書記，曾任中央辦公廳主持常務工作的副主任（正部長級）兼國家主席辦公室主任、上海市委常委、政法委書記等。

66歲的蔡奇為政治局委員、北京市委書記，曾任曾任中共浙江省委常委、省委組織部長、浙江省常務副省長，杭州市市長，中央國家安全委員會辦公室副主任、北京市人民政府市長。

66歲的李希是中共十八屆中央候補委員，十九屆時一躍成為政治局委員，曾任甘肅省蘭州市委副書記、張掖地委書記、陝西省延安市委書記、上海市委副書記、遼寧省長、遼寧省委書記、廣東省委書記等職。

另外，24名中央政治局委員分別有，丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。此名單按姓氏筆畫為序排列。