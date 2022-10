胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

記者詹雅婷/綜合報導

中共前總書記胡錦濤22日在二十大閉幕會議上被攙扶出場的畫面引發關注。BBC報導,中共大型會議通常嚴格按劇本進行,胡錦濤在鏡頭前提前離場的時間點很有可能不是意外,這背後最有可能的原因有二,一是中方藉由象徵性移除舊時代領導者的橋段把權力政治展露無疑,或是胡錦濤有嚴重健康問題。

BBC駐北京記者麥笛文(Stephen McDonell)指出,79歲的胡錦濤當時看起來似乎不想離開,當時他對現任總書記習近平說了什麼,讓習近平接著點頭回應?他輕拍李克強左肩離場前,又對李克強說了什麼?這一連串引發諸多揣測的動作,中國政府並未一一說明,而官媒新華社則透過推特帳號表示,當時胡錦濤身體不適。

▲ 胡錦濤中場休息離場。(圖/記者任以芳攝)

報導提及,胡錦濤離場最有可能的兩個原因,一是中方藉由象徵性移除舊時代領導者的橋段把權力政治展露無疑,或是胡錦濤有嚴重健康問題。

報導稱,「若胡錦濤真是因為身體不適離場,為何發生得如此突然?又為何會發生在鏡頭前?這是否為突發狀況?」依據畫面,在他出席閉門會議之後,媒體才獲准進場拍攝閉幕式,但就在攝影機就定位之後,工作人員才走到他身邊帶他離場。

BBC指出,中共大型會議通常嚴格按劇本進行,引發胡錦濤離場時間點可能不是意外的揣測。中方通常不會在公開場合上演整肅行動,但若這是一場刻意安排的秀,這代表著中共背離常態。

胡錦濤與習近平展現出兩種截然不同的中國模式。胡錦濤在2003年至2013年主政,更傾向集體領導,必須在政治局常委會的不同派系中保持平衡,被視為中國對外開放的時代,更加包容新思維。

習近平則把國家帶往另個截然不同的方向,以他為核心,不容挑戰。如今的政府鼓勵民族主義情緒爆發,對其他人如何看待其所作所為毫不介意,這反而對其他領導人發出一個訊號,也就是「中國的時代已經到來,你若招惹這個國家,後果自負」(China's time has arrived and you will mess with this nation at your own peril)。

