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快訊／習近平確定連任總書記！　率政治局常委亮相

記者蔡紹堅－任以芳／北京連線報導

中共第二十屆一中全會23日上午選出習近平為中央委員會總書記及中央軍委主席，正式宣告習近平打破任期限制，開啟了執政的第三任期。

同時，一中全會上也選出了新一屆7名中央政治局常委，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希，他們會是中共未來五年的最高領導層。

▼習近平連任總書記，率新一屆政治局常委亮相。（圖／記者任以芳攝）

▲▼習近平連任,政治局常委。（圖／記者任以芳攝）

隨後，習近平也於23日中午12時率新一屆中央政治局常委出席中外記者會，他表示，「剛才，我們召開中共二十屆一中全會，選舉產生新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記。現在，我向大家介紹其他6位常委同事，李強同志、趙樂際同志、王滬寧同志、蔡奇同志、丁薛祥同志、李希同志。」

習近平提到，「趙樂際同志、王滬寧同志是十九屆中央政治局常委，其他同志都是十九屆中央政治局委員，大家都比較了解。」

習近平說，「在這裡，我代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。」

▼中共新一屆政治局7名常委亮相。（圖／記者任以芳攝）

▲▼習近平連任,政治局常委。（圖／記者任以芳攝）

習近平還說，「經過全黨全國各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」

最後，習近平強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國，「經過改革開放40多年不懈努力，我們創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。」

▲▼習近平。（圖／路透社）

習近平在首個5年任期，提出三個自信，也就是「道路自信、理論自信及制度自信」，同時，他還強調中國大陸的未來走向為，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路。

此外，習近平還在2012年底首次提出「中國夢」，以實現中華民族偉大復興為終極目標。

走進習近平的第二個5年任期，習近平以「決勝全面小康社會」為目標，同時，宣布中國大陸今入新時代，再加上「習思想」被寫入中共黨章及修訂憲法內「國家主席及副主席連任不得超過兩屆」的限制，被外界視為習近平將爭取第三任期，乃至於第四任期，達到權力頂峰，以完成最初設定的「中華民族偉大復興」使命。

▲中共中央總書記習近平記事。（製圖／ETToday視覺中心）

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