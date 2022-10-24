「反台獨」入中共黨章　柯文哲：若不聽話等於台獨「那就麻煩了」

▲台北市長柯文哲出席台北市代間學習基地揭牌典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中共20大已於日前閉幕，備受關注就是通過黨章修正案決議，在涉台內容部分，將「堅決反對和遏制台獨」寫入中共黨章。面對最新兩岸情勢，台北市長柯文哲24日表示，得先問中國大陸對於「台獨」定義為何，若是不聽中共的話全叫台獨，「哇！那就麻煩了。」

柯文哲24日上午出席台北市代間學習基地揭牌典禮，被問到中共將「反台獨」列入黨章，柯文哲回應，這要很務實處理，反而要問中國大陸對於「台獨」定義是什麼，「如果不聽他（中共）的話全叫台獨，哇！那就麻煩了。」

柯文哲說，台灣統獨並非政治主流，真正主流是「台」，統、獨加起來不會超過5％，大部分還是認為「維持現狀」，這就好像在台灣不聽民進黨的話，便會成為「中共同路人」一樣，「我們就要倒過來反問中國，對於『台獨』定義為何？這要先搞清楚。」

針對長年戍守台海前線的共軍東部戰區司令何衛東，快速晉升為軍委副主席，是否代表兩岸戰爭恐提前？柯文哲認為，這個不必過度解讀，無論是誰當，武力犯台還是台灣要面對的威脅，「難道換別人當，你就覺得中國沒這個意圖嗎？不會啊！」所以不會因為人事而過度解讀。

柯文哲強調，台灣不求戰也不畏戰，但一定要備戰、能戰才可不畏戰，終究還是要靠自己；假使烏克蘭第一週就投降，今天就什麼都結束了，但現況是烏克蘭撐半年且還好好的，如果俄羅斯可以重來一遍，知道7、8個月都打不下來，就不會動手。