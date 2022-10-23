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《華燈》入圍11獎全滅！他驚「是過譽了？」　鄉民點破2大敗筆

▲華燈初上。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

▲《華燈初上》入圍11個獎項。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者朱祖儀／綜合報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日風光落幕，其中讓不少人震驚的是，入圍11項的《華燈初上》竟然全部槓龜，掀起許多討論。一名網友就說，這次金鐘獎得獎狀況，各大戲劇幾乎都有拿到獎項，對比起來《華燈》的狀況就有點慘，好奇「是不是有點過譽了？」文章曝光後，不少人點出2大問題。

今年有許多熱門台劇，競爭相當激烈，其中備受矚目的《華燈》入圍11項，包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目女配角獎、戲劇配樂獎、戲劇類節目創新獎等，可惜最後全都槓龜，沒能將獎項順利抱回家。

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▲《華燈初上》日式酒店「光」成員劇照。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

▲《華燈初上》槓龜。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

有網友在PTT發文表示，這次看金鐘獎戲劇類頒獎典禮，發現得獎的狀況很平均，《斯卡羅》、《逆局》、《茶金》都各拿到了幾個獎項，其中迷你劇集裡《良辰吉時》表現最傑出，奪得了5個獎項，反觀《華燈》入圍了11項，最後卻全部槓龜，只能用「慘」字來形容，好奇「《華燈》是不是過譽了？」

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇《華燈初上》是不是過譽了。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後就有人表示，「不太喜歡那種矯揉造作的風格」、「看完第二季其實也心知肚明吧」、「可惜了，師娘謹華」，其中最多網友指出2大問題，包括拖戲和結尾張力不足，「拖太長，長到像台灣群星大會串，主線沒毛特別，林心如很能演，但不是會拿獎的劇本」、「節奏太拖」、「華燈真的是拖到變爛」、「華燈不就炒明星藝人，結局殺人理由夠爛」、「拖戲、台語消失、過於用力的演技」、「華燈後面演得那麼爛，正常吧」、「拍第一季就可以了，硬要派三季」。

但也有人為《華燈初上》覺得可惜，其中楊謹華僅以1票之差再次錯過視后寶座，更讓許多網友替她感到扼腕，「楊謹華演個大女主戲再挑戰看看，希望能量身打造」、「感覺楊應該再回來演喜劇，挑戰更自在的狀態，喜劇很難演」、「楊謹華加油！繼續努力我相信妳拿得到這個獎」、「楊需要一個大女主戲來拿獎」、「楊需要跟以往不同的角色，然後量身打造才有機會」。

▲《華燈初上》演員慶功，林心如。（圖／記者林敬旻攝）

▲林心如透露有收到霍建華的暖心訊息。（圖／記者林敬旻攝）

這次入圍11個獎項卻全都沒得獎，林心如也難掩失望，表示「是有一點驚訝，憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全摃龜是第一次遇到，有一點失落，讓所有工作人員滿懷希望，有一點失望來慶功」。不過她也透露有收到老公霍建華的暖心簡訊，要她「再接再厲」，忍不住開玩笑回「我要接到哪裡去，有一點累」。

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