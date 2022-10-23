《華燈》被讚劇本超神卻槓龜！鄉民點「最大敗筆」搖頭：都涼了

▲《華燈初上》在Netflix播出時爆紅 。（圖／百聿數碼、Netflix提供）

記者施怡妏／綜合報導

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨（22日）晚間盛大登場，原本很被外界看好、入圍11個獎項的《華燈初上》皆惜敗槓龜，就有網友表示，華燈初上播出後很多人都在猜測兇手是誰，話題性十足，當初很多人也讚劇本很神，結果金鐘全槓龜，貼文一出，網友點出最大的敗筆在這。

有網友在PTT發文，「華燈初上的問題在哪裡？（認真討論）」，當初各種討論，而且話題十足，很多觀眾都在討論兇手是誰，也有不少人推理，補各種角度去猜兇手，儼然是一部深度懸疑片，怎料卻全槓龜，「當初看訪談和一些媒體報導，很多人在吹劇本很神，結果編劇獎也沒拿到」，因此好奇這部劇「問題出在哪？評審為何不愛？」

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貼文一出，網友紛紛指出，第一季很緊張刺激，但是二、三季拖太久，情緒被斷掉，「拉太長」、「只報前兩季就掃榜」、「劇本除了第一季好之外爛到笑，無意義拖戲」、「後面太難看，第三季整部快轉」、「剪輯導致情緒斷掉」、「第二季可以整個刪掉，第三季直接看最後一集」、「留前二部還尚屬佳作」、「拖戲拖太久，到第三部都涼了」、「只有第一部的話比較可能得獎」。

▲網友認為，第三季是無意義拖戲。（圖／翻攝自PTT）

金鐘評審總召陳慧玲也透露了當時評審討論的內幕，今年競爭太激烈，《華燈初上》入圍11項卻全摃龜，「其實這個真的我覺得非常遺憾，今年就是類型非常多元，評審口味都不一樣，我們9個獎項，這麼多戲競爭，每部戲拿到獎項不是很多，華燈很棒，評審很喜歡，但最後投票結果，一項都沒有。」

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