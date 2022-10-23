金鐘獎「1改變」質感再升級！PTT一面倒盛讚：根本小金馬

▲第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮由曾寶儀挑大樑主持。（圖／三立電視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

第57屆金鐘獎頒獎典禮首度將電視節目與戲劇分開舉辦，分別於21日、昨（22）日登場，不過因為此次有增加獎項，所以仍難逃超時問題。網路上就有網友討論道，「分兩天辦」其實還不錯吧？多數人也留言表示支持，形容這次頒獎典禮就像是「小金馬」。

這名網友在PTT的Golden-Award板上，以「其實分開辦還不錯吧」為題發文，提到過去幾屆的典禮時間很長，但是綜藝界跟戲劇界的藝人未必有很深厚的交情，所以頒戲劇節目時，常出現不少人已經離席的情況。他也提到，舉辦在同一天因有時間壓力，所以得獎者也沒辦法好好說完感言。

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而今年首度將電視節目、戲劇分開舉辦，原PO便大讚，雖然還是超時，但時間相對充裕許多，而且昨（22）日的典禮根本形同「小金馬」，看得非常過癮，期待之後也都這樣辦理，不要再改回去。

▲PTT一面倒支持。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，底下一票網友也贊同，「分開更能聚焦，很棒+1」、「分開品質好很多」、「我喜歡這次分開辦的感覺，希望之後都分開」、「分開辦，戲劇金鐘真的媲美小金馬」、「綜藝節目和戲劇性質就不太一樣，分開比較好」、「分開超棒，不然到後面都一堆空位，畫面好難看」、「支持分開，戲劇能走出自己的高度」、「本來就不同屬性，分開很讚」、「分開辦感受真的有差」、「分開辦好+1，小型節目、新人比較容易被訪問」、「分開超級棒，質感提升好多，表演也可以有各自的專業」。

針對金鐘獎以節目、戲劇拆分為兩天舉辦，去年電視金鐘獎評審團總召曹瑞原受訪時提到，將金鐘獎分為兩天的用意是讓更多幕後的專業能被看見，「我強調的是，台灣的影視產業不是只能靠戲劇，其實我們就需要更多流行音樂的偶像、更多綜藝偶像，去填補拍戲劇的偶像。我們的影視產業是一起的，不管是綜藝、戲劇、劇場、電影，這就是一個文化的力量。」

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