金鐘獎最意外的片段？鄉民點名「這1幕」驚呆：真的不會預料到

▲第57屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮於昨（22）日登場。（圖／翻攝自YouTube／廣播電視金鐘獎Golden Bell Awards）

記者曾筠淇／綜合報導

第57屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮於昨（22）日舉辦，不少環節都相當精彩。就有網友討論道，戲劇類頒獎典禮中，哪個部分最令人感到意外？貼文曝光後，不少網友都點名「這一幕」，直呼完全沒有預料到。

這名網友在PTT的Golden-Award板上，以「戲劇金鐘頒獎典禮最令人意外的內容」為題發文，他列舉4項：

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1.陳亞蘭獲得戲劇節目最佳男主角獎

2.《茶金》主要獎項槓龜

3.《華燈初上》主要獎項槓龜

4.謝盈萱上台致詞翻車

原PO也分享，他覺得第4點最讓他意外，謝盈萱根本「陳嘉玲」上身，那一聲「F**k」讓他相當震撼。

▲謝盈萱上台不小心講錯感言。（圖／翻攝自YouTube／廣播電視金鐘獎Golden Bell Awards）

貼文曝光後，多數網友也回應，「4，得獎還在演你看看」、「4，其他都被壓下去」、「4，太經典了」、「4聽到的時候真的快笑死」、「4是真的神展開意外，不會預料到的」、「謝盈萱那段是大亮點」、「4陳嘉玲上台幫謝盈萱領獎」、「感言翻車超可愛的啦！入圍太多的困擾」、「4，謝盈萱在金鐘歷史上留名了」、「4本屆最高潮無誤，大型社死現場」、「4，四樓導演表示：把眼淚還來」。

也有些網友表示，「1，但是為亞蘭姐開心」、「還有（迷你劇集男配角）雙蛋黃得獎」、「2真的難過，但對手都好強」、「5阿寶主持功力了得」、「阿寶主持功力也很讚」、「茶金郭哥沒得太可惜了，整體非常好看」、「開場影片也很用心啊！還原戲中角色超逼真」、「開場阿翰和阿寶的影片也很用心」、「新人獎的『她7天啦』（程苡雅由父代為領獎）」。

▲網友稱讚鍾欣凌的反應快。（圖／翻攝自YouTube／廣播電視金鐘獎Golden Bell Awards）

戲劇節目女主角獎由《四樓的天堂》謝盈萱奪下，她一上台就哽咽泛淚，但誤以為自己是以《俗女養成記2》奪獎，事後發現講錯感言，尷尬吼出「F**k！」展現真性情。頒獎人鍾欣凌則直接拿著麥克風說，「這是本屆金鐘獎最大高潮！」鍾欣凌的臨場反應也被網友稱讚，「鍾欣凌也很厲害，馬上幽默圓場！」

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