影／鞏固「藍營鐵票倉」！　蔣萬安赴成功國宅高歌「我的未來不是夢」

▲蔣萬安出席「光輝十月 民歌演唱」活動。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

大安區成功國宅日前舉辦823紀念活動，不料，傳出群英里長石忠勝拒絕國民黨台北市長參選人蔣萬安參加。成功國宅今（22）日舉辦「光輝十月 民歌演唱」活動，蔣萬安在下午4時30分抵達現場，馬上打破與石忠勝不和謠言。現場居民看到蔣抵達現場，不僅熱情歡迎，蔣更與民眾一起高歌「我的未來不是夢」。

日前傳出台北市副市長黃珊珊又拔藍營樁腳。蔣萬安日前原本打算出席「藍營鐵票倉」成功國宅舉辦823紀念活動，沒想到卻傳出石忠勝給蔣萬安一個軟釘子，拒絕蔣出席。當時石忠勝表示，社區有個原則，三件事情公開場合是不碰的，一個是黨派，一個是族群，一個是宗教，不是針對蔣萬安而來。

但今日蔣萬安出席成功國宅「光輝十月 民歌演唱」時，居民熱烈歡迎，現場更掛上超大型國旗，蔣萬安致詞時提到，這次的選舉不只是他一人，是攸關到台北市的未來發展，更攸關中華民國未來可不可以走在正確道路上。

蔣萬安怒批，民進黨現在無所不用其極，用卑劣手段攻擊家人、無辜女性，面對惡質的選舉文化，大家一定要用選票告訴民進黨，我們絕對不會像這些惡劣手段低頭、妥協，民進黨做了很多不可告人骯髒的事情，絕不准讓黑手伸進台北市，呼籲民眾要用正義對抗。

蔣萬安提到，他剛剛一走進會場，看到巨大國旗非常感動，也認為這次選舉絕對要團結一致，一起為中華民國未來努力，也承諾未來一定會給大家一位正直、誠信、正派的市長。活動最後，蔣萬安也站在台上高歌「我的未來不是夢」，台下民眾也大力揮舞著國旗。

